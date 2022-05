Ο θεσμός της Eurovision ξεκίνησε από το 1956 και μέχρι σήμερα μετράει 66 χρόνια συνεχόμενων διαγωνισμών. Την διοργάνωση του αναλαμβάνει το European Broadcasting Union και η βραδιά του μεγάλου τελικού προβάλλεται σε περισσότερο από 1.000.000 σπίτια.

Η πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας ήταν το 1974, με το τραγούδι “Κρασί, θάλασσα και το αγόρι μου”, το οποίο ερμήνευσε η Μαρινέλλα και κατέλαβε την 11η θέση.

Ποιες είναι όμως οι εμφανίσεις της ελληνικής αποστολής που άφησαν το στίγμα τους στον διαγωνισμό από τότε μέχρι σήμερα.

My Number one – Έλενα Παπαρίζου (2005)

Δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το My Number one το τραγούδι που έφτασε στην 1η θέση, με την Ελλάδα και την Ελενα Παπαρίζου να κερδίζει τον διαγωνισμό.

«Die for You» – Έλενα Παπαρίζου (2001)

H πρώτη εμφάνιση όμως της Έλενας ήταν με τους Antique, ένα συγκρότημα αποτελούνταν από την Έλενα Παπαρίζου και τον Νίκο Παναγιωτίδη. Το τραγούδι κατέκτησε την 3η θέση.

Σάκης Ρουβάς (2004-2009)

Ο Σάκης Ρουβάς έχει συμμετάσχει δύο φορές στον διαγωνισμό. Την πρώτη με το τραγούδι “Shake It” το 2004, το οποίο κατέκτησε την 3η θέση και την δεύτερη με το τραγούδι “This Is Our Night” το 2009 το οποίο βρέθηκε στην 7η θέση.

Secret Combination – Καλομοίρα (2008)

Η συγκεκριμένη εμφάνιση πήρε το Βραβείο για την Καλύτερη Εμφάνιση στην Eurovision. Η καλομοίρα έλαβε 218 βαθμούς και πήρε την 3η θέση στην Eurovision του 2008.

Σαρμπέλ – «Yassou Maria» (2007)

Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που εξασφάλισε για την Ελλάδα την 7η θέση.