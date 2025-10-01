Αν σου αρέσουν οι ινδικές γεύσεις αλλά θέλεις κάτι διαφορετικό από τα κλασικά τριγωνάκια σαμόσα, αυτή η πίτα είναι η τέλεια επιλογή. Ένα ζουμερό μείγμα από κιμά αρνιού, πατάτες και αρωματικά μπαχαρικά κλείνεται σε τραγανή ζύμη με κουρκουμά και ψήνεται μέχρι να γίνει χρυσαφένια. Ιδανική για να τη βάλεις στο τραπέζι σαν κεντρικό πιάτο και να εντυπωσιάσεις!

Υλικά

Για τη γέμιση

5 κ.σ. ελαιόλαδο

3 μικρά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

1½ κ.γ. αλάτι

1 κ.γ. τζίντζερ σε σκόνη

1 κ.σ. σκόνη σκόρδου

1 κ.σ. σπόρους κύμινου

2 κ.γ. νιφάδες αποξηραμένης κόκκινης πιπεριάς

500 γρ. κιμάς αρνί

500 γρ. πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε μικρά κυβάκια

200 γρ. κατεψυγμένα αρακά

2 κ.σ. κορν φλάουρ

1 μεγάλη χούφτα φρέσκο κόλιανδρο, ψιλοκομμένο

Για τη ζύμη (hot water pastry)

265 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

55 γρ. δυνατό αλεύρι για ψωμί + έξτρα για άνοιγμα

½ κ.γ. αλάτι

1 κ.γ. κουρκουμά

135 ml καυτό νερό

65 γρ. φυτικό λίπος

1 αυγό, χτυπημένο (για άλειμμα)

Εκτέλεση

Ετοιμάζεις τη γέμιση

Σε κατσαρόλα μεσαίας φωτιάς ζεσταίνεις το ελαιόλαδο και ρίχνεις τα κρεμμύδια με το αλάτι. Μαγειρεύεις μέχρι να μαλακώσουν (περίπου 5 λεπτά). Προσθέτεις τα μπαχαρικά (τζίντζερ, σκόρδο, κύμινο, πιπεριά) και ανακατεύεις. Ρίχνεις τον κιμά και τον σοτάρεις μέχρι να αλλάξει χρώμα.

Προσθέτεις τις πατάτες, χαμηλώνεις τη φωτιά και αφήνεις σκεπασμένα για 20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτεις τον αρακά, ανακατεύεις, και στο τέλος ρίχνεις το κορν φλάουρ για να δέσει. Βγάζεις από τη φωτιά, προσθέτεις τον κόλιανδρο και αφήνεις τη γέμιση να κρυώσει εντελώς.

Ετοιμάζεις τη ζύμη

Σε μπολ βάζεις τα άλευρα, το αλάτι και τον κουρκουμά. Σε μικρή κατσαρόλα ζεσταίνεις το νερό με το φυτικό λίπος μέχρι να λιώσει. Ρίχνεις το μείγμα στο αλεύρι και ανακατεύεις με μια σπάτουλα. Όταν κρυώσει λίγο, ζυμώνεις μέχρι να γίνει ελαστική ζύμη. Στήνεις την πίτα

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 200°C (180°C στον αέρα). Χωρίζεις τη ζύμη σε ⅓ και ⅔. Ανοίγεις το μεγαλύτερο κομμάτι και στρώνεις σε στρογγυλή φόρμα 20 εκ., αφήνοντας λίγο ζυμάρι να περισσεύει στα τοιχώματα. Γεμίζεις με το μείγμα.

Ανοίγεις το υπόλοιπο ζυμάρι, το βάζεις από πάνω σαν καπάκι και σφραγίζεις καλά τις άκρες. Κόβεις ό,τι περισσεύει, γυρίζεις τις άκρες προς τα μέσα και τις πατάς για να κλείσουν.

Ψήσιμο

Αλείφεις με το αυγό, ανοίγεις μια μικρή τρύπα στη μέση για να φεύγει ο ατμός και ψήνεις για 1 ώρα. Σερβίρισμα

Αφήνεις την πίτα να κρυώσει μέσα στη φόρμα, τη ξεφορμάρεις και τη σερβίρεις σε κομμάτια.

Μια πλούσια, αρωματική πίτα που συνδυάζει την ινδική κουζίνα με την ευρωπαϊκή παράδοση της πίτας. Θα την αγαπήσεις από την πρώτη μπουκιά!

Καλή απόλαυση!