Το λέω από προσωπική εμπειρία ότι αν δεν κάνεις μια λίστα με ψώνια πριν βγεις στα καταστήματα εν μέσω εκπτώσεων, θα γυρίσεις απένταρη. Από την άλλη βέβαια, οι εκπτώσεις είναι η κατάλληλη αφορμή να αγοράσεις αυτό το κάτι παραπάνω που πριν σκεφτόσουν ως περιττό έξοδο, αφού τώρα μπορείς να το βρεις σε πιο προσιτή τιμή. Όπως καταλαβαίνεις, η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση οπότε πάρε χαρτί και στιλό και σημείωσε τι πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσεις.

Ορός Advanced Génifique – Lancôme

Το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου ή μάλλον στο δέρμα σου είναι αυτός ο ορός. Το ήδη πολύ δημοφιλές προϊόν της Lancôme γιορτάζει 10 χρόνια κυκλοφορίας και λανσάρεται με νέα, ανανεωμένη σύνθεση που δρα στο μικροβίωμα. Η επιδερμίδα αποκαθίσταται γρηγορότερα, δείχνει πιο νεανική και έχεις ορατά αποτέλεσματα ήδη από τις 8 μέρες εφαρμογής.

Boom Boombastic Mascara – GOSH Copenhagen

Όπως σε προϊδεάζει το όνομα, αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή μάσκαρας αν θέλεις βλεφαρίδες με πολύ όγκο που θα μεταμορφώσουν το βλέμμα σου. Έχει τρομερή υφή, απλώνεται εύκολα και διαθέτει ένα ειδικό φιλμ το οποίο εξασφαλίζει αντοχή στα δάκρυα και στην υγρασία, ενώ παράλληλα αφαιρείται εύκολα με ζεστό νερό.

Ultimune Power Infusing Eye Concentrate – Shisheido

Αυτό το προϊόν περιποίησης είναι για τα μάτια σου μόνο! Η ειδική σύνθεσή του ενισχύει την ευαίσθητη επιδερμίδα γύρω από τα μάτια και προλαμβάνει την ξηρότητα και την εμφάνιση ρυτίδων. Είναι διάφανο και αφήνει μια διαρκή αίσθηση δροσιάς.

Μάσκα Extraordinary Oil Jojoba – Elvive

Όλες θέλουν μεταξένια μαλλιά και όλες μπορούν να τα έχουν με αυτή τη μάσκα. Το έλαιο Jojoba προσφέρει εντατική θρέψη στα ξηρά μαλλιά και αποτρέπει το φριζάρισμα. Η μάσκα είναι πολλαπλών χρήσεων οπότε μπορείς να την εφαρμόσεις σε στεγνά μαλλιά πριν το λούσιμο για εντατική θρέψη, στο ντους μετά το σαμπουάν για εύκολο ξεμπέρδεμα και στο τέλος χωρίς ξέβγαλμα για λάμψη.

In love with You Freeze – Emporio Armani

Το ιδανικό άρωμα για να αφήσεις πίσω σου τις χειμωνιάτικες ημέρες και να υποδεχθείς την Άνοιξη στη ζωή σου. Δροσερό, ελαφρύ, απόλυτα θηλυκό.