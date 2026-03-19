Οι αυθεντικές μεξικάνικες τορτίγιες καλαμποκιού είναι απλές, γρήγορες και χρειάζονται μόνο δύο βασικά υλικά. Με αλεύρι καλαμποκιού masa harina και λίγο ζεστό νερό μπορείς να φτιάξεις αφράτες, ζεστές τορτίγιες που ταιριάζουν τέλεια σε tacos, wraps ή ακόμη και σκέτες με λίγο τυρί.

Υλικά

200 γρ. αλεύρι καλαμποκιού nixtamalized (masa harina)

300 ml ζεστό νερό



Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο μπολ βάλε το αλεύρι καλαμποκιού. Πρόσθεσε το ζεστό νερό λίγο λίγο, ανακατεύοντας συνεχώς με το χέρι ή με ένα κουτάλι.

Ανακάτεψε καλά μέχρι να ενωθούν πλήρως τα υλικά και να σχηματιστεί μια μαλακή και ελαφρώς υγρή ζύμη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερο ζύμωμα ούτε χρόνος ξεκούρασης, καθώς το συγκεκριμένο αλεύρι δεν περιέχει γλουτένη. Μπορείς να δουλέψεις τη ζύμη αμέσως.

Χώρισε τη ζύμη σε κομμάτια περίπου 30 γρ. και πλάσε μικρές μπαλίτσες. Τοποθέτησέ τες ξανά στο μπολ και σκέπασέ τες με μια καθαρή πετσέτα για να μην στεγνώσουν.

Ζέστανε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά.

Άνοιξε την πρέσα για τορτίγιες και τοποθέτησε ένα κομμάτι πλαστικό στη βάση. Βάλε μία μπαλίτσα ζύμης στο κέντρο και κάλυψέ την με ένα δεύτερο κομμάτι πλαστικό. Κλείσε την πρέσα και πίεσε απαλά μέχρι να σχηματιστεί μια τορτίγια πάχους περίπου 2 χιλιοστών.

Αύξησε λίγο τη θερμοκρασία στο τηγάνι. Βγάλε προσεκτικά την τορτίγια από την πρέσα και αφαίρεσε το πλαστικό και από τις δύο πλευρές.

Τοποθέτησε απαλά την τορτίγια στο τηγάνι και ψήσε περίπου 15 δευτερόλεπτα από κάθε πλευρά. Όταν η τορτίγια φουσκώσει, είναι έτοιμη.

Βγάλε την από το τηγάνι και τύλιξέ την σε μια καθαρή πετσέτα για να διατηρηθεί ζεστή.

Χαμήλωσε ελαφρώς τη φωτιά στο τηγάνι και συνέχισε την ίδια διαδικασία μέχρι να τελειώσει όλη η ζύμη.

Καλή απόλαυση!