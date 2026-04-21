Το Mont Blanc είναι ένα από αυτά. Με βελούδινη υφή, διακριτική γλυκύτητα και εκείνο το χαρακτηριστικό άρωμα κάστανου που σε ταξιδεύει κατευθείαν σε χειμωνιάτικες εικόνες, καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στο εντυπωσιακό και το οικείο. Κι αν μέχρι τώρα το είχες στο μυαλό σου ως κάτι «δύσκολο», ήρθε η στιγμή να το δεις αλλιώς, πιο απλά, πιο προσιτά και κυρίως πιο απολαυστικά.

Υλικά

Για τη βάση:

200 γρ. μπισκότα digestive

100 γρ. βούτυρο λιωμένο

Για την κρέμα κάστανου:

400 γρ. έτοιμος πουρές κάστανου

200 ml κρέμα γάλακτος (χτυπημένη σε σαντιγί)

2 κ.σ. άχνη ζάχαρη

1 κ.γ. βανίλια

Για το topping:

200 ml κρέμα γάλακτος (σαντιγί)

λίγη άχνη

προαιρετικά: τριμμένη σοκολάτα ή marron glacé

Εκτέλεση

Φτιάχνεις τη βάση

Σπας τα μπισκότα, τα ανακατεύεις με το βούτυρο και στρώνεις σε ποτήρια ή σε φόρμα. Βάζεις ψυγείο για 20 λεπτά να σφίξει. Ετοιμάζεις την κρέμα κάστανου

Ανακατεύεις τον πουρέ κάστανου με τη βανίλια και την άχνη.

Ενσωματώνεις απαλά τη σαντιγί για να γίνει αφράτη. Στήσιμο

Βάζεις την κρέμα πάνω από τη βάση.

Αν θες το “signature” look, βάλε την κρέμα σε κορνέ και κάνε λεπτές γραμμές (σαν “μακαρόνια”). Τελική πινελιά

Από πάνω σαντιγί + λίγη άχνη ή σοκολάτα.

Tips για να απογειωθεί

Αν έχεις χρόνο, πρόσθεσε λίγο ρούμι ή κονιάκ στην κρέμα (next level άρωμα)

Αντί για μπισκότο, μπορείς να βάλεις μαρέγκα για πιο αυθεντικό αποτέλεσμα

Ο έτοιμος πουρές κάστανου είναι ήδη γλυκός οπότε δοκίμασε πριν προσθέσεις ζάχαρη

Καλή απόλαυση!