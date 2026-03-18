Μια κομψή και ιδιαίτερα γευστική τάρτα, με τρυφερή γαρίδα, αρωματική σάλτσα και φρέσκα λαχανικά. Είναι ιδανική για ένα ελαφρύ γεύμα ή ένα εντυπωσιακό πιάτο σε τραπέζι με φίλους. Η συνταγή συνδυάζει την πλούσια γεύση της κρέμας με τη φρεσκάδα των μυρωδικών και το τραγανό αποτέλεσμα της ζύμης.

Υλικά

2 μεγάλες βρασμένες γαρίδες, καθαρισμένες και κομμένες σε κομμάτια (κρατάμε τα κελύφη)

30 γρ. βούτυρο

1 ασκαλώνιο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

100 ml λευκό ξηρό κρασί

120 ml κρέμα γάλακτος

½ κουταλιά της σούπας μουστάρδα Dijon

½ κουταλιά της σούπας μαϊντανό, ψιλοκομμένο

½ κουταλιά της σούπας άνηθο, ψιλοκομμένο

χυμό από 1 λεμόνι

2 σπαράγγια, κομμένα κατά μήκος

3 φρέσκα κρεμμυδάκια, κομμένα κατά μήκος

3 μικρά κομμάτια μπρόκολου

3 ραπανάκια, κομμένα κατά μήκος

1 έτοιμη ψημένη βάση τάρτας (περίπου 12 εκ.)

2 κουταλιές της σούπας τριμμένη παρμεζάνα

2 κουταλιές της σούπας τριμμένο γραβιέρα ή gruyère

αλάτι και πιπέρι

λίγο κάρδαμο για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Φτιάχνουμε τον ζωμό γαρίδας

Βάζουμε τα κελύφη της γαρίδας σε μια μικρή κατσαρόλα και τα καλύπτουμε με νερό. Τα αφήνουμε να βράσουν και στη συνέχεια χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για περίπου 30 λεπτά ώστε να δημιουργηθεί ένας αρωματικός ζωμός.

Ετοιμάζουμε τη σάλτσα

Σε άλλη κατσαρόλα λιώνουμε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε απαλά το ασκαλώνιο μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτουμε το λευκό κρασί και αφήνουμε να βράσει μέχρι να μειωθεί περίπου στο μισό.

Ρίχνουμε 100 ml από τον ζωμό γαρίδας και αφήνουμε ξανά να μειωθεί στο μισό. Στη συνέχεια προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, φέρνουμε σε βρασμό και χαμηλώνουμε τη φωτιά για περίπου 2 λεπτά. Τέλος προσθέτουμε τη μουστάρδα, τον μαϊντανό, τον άνηθο, λίγο χυμό λεμονιού, αλάτι και πιπέρι.

Προετοιμάζουμε τα λαχανικά

Βάζουμε μια μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο νερό να βράσει. Ζεματίζουμε τα λαχανικά για περίπου 1 λεπτό και στη συνέχεια τα μεταφέρουμε αμέσως σε μπολ με κρύο νερό για να σταματήσει το μαγείρεμα και να διατηρήσουν το έντονο χρώμα τους.

Στήνουμε την τάρτα

Τοποθετούμε τα λαχανικά μέσα στη βάση της τάρτας και από πάνω τα κομμάτια γαρίδας. Περιχύνουμε με τη σάλτσα και πασπαλίζουμε με την παρμεζάνα και το gruyère.

Ψήσιμο

Προθερμαίνουμε το γκριλ του φούρνου σε δυνατή θερμοκρασία και βάζουμε την τάρτα από κάτω για περίπου 2 έως 3 λεπτά, μέχρι να λιώσουν τα τυριά και να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα.

Σερβίρουμε την τάρτα ζεστή, συνοδεύοντας με λίγο φρέσκο κάρδαμο στο πλάι.

Καλή απόλαυση!