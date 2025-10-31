Μπες στη Χώρα των Θαυμάτων της ομορφιάς με τη Catrice Disney Alice in Wonderland!

Υπάρχουν μέρες που θέλεις να αφήσεις πίσω τη ρουτίνα και να περάσεις σε έναν κόσμο πιο φωτεινό, πιο παιχνιδιάρικο – εκεί όπου κάθε μακιγιάζ κρύβει μια δόση μαγείας. Και κάπως έτσι, από την άκρη του καθρέφτη, εμφανίζεται η Catrice με τη νέα limited edition συλλογή Disney Alice in Wonderland, έτοιμη να σε οδηγήσει στο πιο φαντασμαγορικό beauty ταξίδι της χρονιάς.

Eyeshadow Palette

Μια παλέτα που μοιάζει βγαλμένη από τα όνειρα της Αλίκης. Με αποχρώσεις ματ, shimmer και μεταλλικές, απλώνεται εύκολα και προσαρμόζεται στη διάθεσή σου. Η mirror-effect συσκευασία της προσθέτει την πιο παιχνιδιάρικη λεπτομέρεια στο νεσεσέρ σου.

Glam & Doll Volume Mascara Waterproof

Για βλέμμα που δεν ξεθωριάζει, ακόμη κι όταν… τρέχεις πίσω από τον Λευκό Κουνέλι. Η έντονη μαύρη φόρμουλα και το ίσιο βουρτσάκι χαρίζουν τέλεια διαχωρισμένες βλεφαρίδες με αδιάβροχο αποτέλεσμα που κρατάει όλη μέρα.

Blush Stick

Αυτό το marbled cream blush stick είναι το μυστικό σου για φυσικά ροδαλά ζυγωματικά. Με ματ τελείωμα και ενσωματωμένο πινέλο, εφαρμόζεται εύκολα όπου κι αν βρίσκεσαι.

Semi-Matte Lipstick

Ρομαντικό, θηλυκό και διακριτικά μαγευτικό, το rosy-nude κραγιόν της συλλογής προσφέρει απαλό ημί-ματ φινίρισμα και άνεση που διαρκεί. Η συσκευασία του, με μαγνητικό κλείσιμο, είναι τόσο elegant όσο και συλλεκτική.

Diamond Haze Highlighter

Αν λατρεύεις τη λάμψη, αυτό το highlighter με holo-effect θα σε κάνει να δεις τον κόσμο λίγο πιο… θαυμαστό. Η απαλή του σύνθεση δίνει βάθος και φωτεινότητα χωρίς υπερβολή.

Luminizing Compact Powder

Μια διάφανη, ελαφριά πούδρα που προσαρμόζεται στον τόνο της επιδερμίδας σου, χαρίζοντας φυσική λάμψη. Το design της με την Αλίκη να κινείται μέσα από τον καθρέφτη είναι από μόνο του έργο τέχνης.

Aqua Splash Grip Primer

Η βάση που κρατά κάθε σου look αναλλοίωτο. Με ανάλαφρη gel υφή και ενυδατική δράση, προσφέρει κράτημα μεγάλης διάρκειας, ιδανικό για κάθε τύπο δέρματος.

2in1 Lip Liner & Gloss

Διπλή δύναμη στα χείλη σου! Το διπλό απλικατέρ συνδυάζει περίγραμμα με ακρίβεια και gloss με έντονη λάμψη — τέλειο για γρήγορες touch-ups μέσα στη μέρα.

Luminous Blush

Ανάλαφρη πουδρένια υφή και φυσικό αποτέλεσμα λάμψης στα ζυγωματικά. Ένα πέρασμα αρκεί για να δείχνεις φρέσκια, όπως μετά από μια βόλτα στον μαγικό κήπο της Αλίκης.

Τέλος, η συλλογή Catrice Disney Alice in Wonderland δεν είναι απλώς μια σειρά καλλυντικών – είναι ένα εισιτήριο για να ξαναβρείς τη χαρά του παιχνιδιού μέσα από το μακιγιάζ.