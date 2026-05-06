Κάποιες στιγμές, όσο κι αν προσπαθείς να τις οργανώσεις τέλεια, τελικά μένουν αξέχαστες για τους πιο απρόβλεπτους λόγους. Ένα γέλιο λίγο πριν μπεις στην εκκλησία. Ένα κραγιόν που χρειάζεται βιαστικό touch-up μέσα στο αυτοκίνητο. Η φίλη σου που κλαίει περισσότερο από σένα στο μυστήριο. Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι το bridal makeup δεν αφορά την “τέλεια εικόνα”. Αφορά το να νιώθεις όμορφα ενώ ζεις πραγματικά τη στιγμή. Κάπως έτσι κινείται και η νέα limited edition συλλογή της Catrice, “Brides & Besties”, που μοιάζει να έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για τη νύφη αλλά και για όλη εκείνη τη γυναικεία παρέα που ζει μαζί την προετοιμασία, την ένταση και φυσικά τις εκατό φωτογραφίες πριν ξεκινήσει το πάρτι.

Το bridal makeup θέλει διάρκεια αλλά και άνεση

Φυσικά, κανείς δεν θέλει makeup που δείχνει βαρύ από τις 5 το απόγευμα, ειδικά σε γάμο καλοκαιριού. Το tricky σημείο στο bridal makeup είναι να πετύχεις αυτή τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη λάμψη και στη φρεσκάδα χωρίς να μοιάζεις υπερβολικά “στημένη”.

Η συλλογή κινείται ακριβώς σε αυτό το mood. Soft αποχρώσεις, φυσικές υφές και προϊόντα που δεν δείχνουν ότι προσπαθούν υπερβολικά. Το “Blush & Highlighter Duo” δίνει αυτό το healthy glow που φαίνεται ωραίο και από κοντά και στις φωτογραφίες, ενώ το “Lip Gloss & Lip Stain Duo” είναι από εκείνα τα προϊόντα που βολεύουν πραγματικά όταν δεν έχεις χρόνο για συνεχείς διορθώσεις.

Και ναι, η waterproof mini mascara μάλλον θα αποδειχθεί απαραίτητη. Γιατί όσο κι αν λες ότι “δεν είσαι συναισθηματική”, κάποια στιγμή θα σπάσεις.

Η νέα beauty πολυτέλεια είναι η πρακτικότητα

Ξέρεις τι έχει αρχίσει να κουράζει λίγο στα beauty launches; Η υπερβολή. Δεκάδες βήματα, βαριά packaging και προϊόντα που δείχνουν εντυπωσιακά αλλά στην πράξη μένουν ξεχασμένα σε ένα νεσεσέρ.

Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη συλλογή πιο ενδιαφέρουσα είναι ότι δείχνει να καταλαβαίνει τη σύγχρονη πραγματικότητα. Θέλεις κάτι μικρό στην τσάντα σου. Θέλεις blotting papers που σώζουν τη γυαλάδα χωρίς να καταστρέφουν το makeup. Θέλεις glow στο σώμα χωρίς να φαίνεσαι σαν disco ball του 2008.

Το “Glitter Dream Cushion”, για παράδειγμα, κινείται περισσότερο σε ένα refined shimmer αποτέλεσμα και λιγότερο σε αυτή την κουραστική λογική του υπερβολικού glitter. Πάλι καλά!

Brides, besties και λίγο λιγότερη τελειότητα

Τελικά ίσως αυτό που μένει περισσότερο από έναν γάμο να μην είναι ούτε το νυφικό ούτε το hairstyle. Είναι οι άνθρωποι, τα backstage της ημέρας και όλα εκείνα τα μικρά χαοτικά στιγμιότυπα που δεν φαίνονται ποτέ τέλεια αλλά νιώθουν αληθινά.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο σωστό mindset και για το bridal makeup. Να μην προσπαθείς να μεταμορφωθείς σε κάποια άλλη. Να μοιάζεις απλώς με την πιο φωτεινή και ξεκούραστη εκδοχή του εαυτού σου. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτή είναι και η εικόνα που θυμούνται όλοι.