Το καλοκαίρι είναι η τέλεια εποχή για να αφήσετε στο στιλ σας να λάμψει. Όταν ο ήλιος είναι λαμπερός και η θερμοκρασία είναι υψηλή, ήρθε η ώρα να αφήσετε τις μπότες και τα κλειστά παπούτσια και να επιλέξετε τα ανάλαφρα και κομψά καλοκαιρινά μας παπούτσια. Τα καλοκαιρινά παπούτσια όχι μόνο κρατούν τα πόδια σας δροσερά και άνετα αλλά σας δίνουν και αυτοπεποίθηση να αναδείξετε το στιλ σας.

Τα παπούτσια της EXE είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα καλοκαιρινών παπουτσιών που συνδυάζουν στιλ και λειτουργικότητα με το φουτουριστικό τους design. Με τον ελαφρύ σχεδιασμό τους, είναι ιδανικά για να κρατούν τα πόδια σας δροσερά και άνετα κατά τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες. Τα παπούτσια είναι διαθέσιμα σε μια σειρά από ζωντανά χρώματα και μοναδικά σχέδια, επιτρέποντάς σας να εκφράσετε το προσωπικό σας στιλ, παραμένοντας in στην τάση της μόδας.

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό των καλοκαιρινών παπουτσιών της EXE είναι η ευελιξία τους. Είτε πηγαίνετε στην παραλία είτε για ένα καλοκαιρινό μπάρμπεκιου, αυτά τα παπούτσια είναι το τέλειο συμπλήρωμα στο ντύσιμό σας. Μπορούν να φορεθούν, ανάλογα με την περίσταση, καθιστώντας τα must-have σε κάθε καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα.

Με ένα άκρως φουτουριστικό set up, η EXE παρουσιάζει τη νέα SS23 Collection της, κάνοντας σαφές ότι… Sky Is the Limit για τη γυναίκα του Σήμερα! Μία νέα εποχή που μας παρακινεί και μας εμπνέει να ξεκλειδώσουμε την Inner Goddess μας ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας – εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε, είναι να της δώσουμε τα εφόδια να εκφραστεί!

Οι metallic λεπτομέρειες παραμένουν και αυτή τη σεζόν στην κορυφή των trends, θυμίζοντας κάτι από τη λαμπερή εποχή των 00s – η εκδοχή όμως της EXE διαθέτει μία πιο μοντέρνα οπτική και το αποτέλεσμα μεταφράζεται σε μία πληθώρα σχεδίων που τοποθετούν το μεταλλικό στοιχείο στο επίκεντρο της καθημερινότητας, από το πρωί ως το βράδυ. Ιδιαίτερα mules με περίτεχνα «κυματιστά» τακούνια επαναστατούν στο καθιερωμένο και δίνουν το δικό τους χαρακτήρα στις γυναίκες που τολμούν. Διχρωμίες, studs και glitter μαγνητίζουν το βλέμμα και χαρίζουν τον απαραίτητο μυστηριώδη τόνο στις εμφανίσεις μας.

Παράλληλα, η νέα συλλογή διαθέτει iconic εσπαντρίγες, την επιτομή της κομψότητας για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις μας, όπως και fashion statement flatforms, απογειώνοντας έτσι κάθε look.

Η νέα καμπάνια της EXE για τη σεζόν Spring/Summer 2023 μας υπενθυμίζει τη δύναμη των υποδημάτων στην εμφάνιση μίας γυναίκας και, συνεπώς, στην αυτοπεποίθησή της, ενώ παρέχει ατελείωτη πηγή έμπνευσης.

Τα φουτουριστικά παπούτσια της EXE το πηγαίνουν στο επόμενο επίπεδο, προσφέροντας έναν μοναδικό συνδυασμό στυλ, άνεσης και λειτουργικότητας, καθιστώντας τα την τέλεια επιλογή για κάθε καλοκαιρινή περίσταση.