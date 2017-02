Τα προϊόντα της Adidas είναι διαχρονικά συνυφασμένα με την έννοια της street κουλτούρας, καθώς τα δημιουργικά μυαλά της γνωστής εταιρείας που σχεδιάζουν τα καινοτόμα είδη ένδυσης και υπόδησης με τις χαρακτηριστικές 3 stripes, δίνουν πάντοτε τον καλύτερο τους εαυτό, έτσι ώστε να ξεχωρίζεις όπου κι εάν βρίσκεσαι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, δημιουργώντας παράλληλα μία σειρά από νέα trends που επαναπροσδιορίζουν την έννοια του street wear, θέτοντας νέους κανόνες. Η Adidas στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης παρουσίασης του νέου EQT μοντέλου της διοργάνωσε μία μοναδικά πανέμορφη βραδιά στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, όπου οι φίλοι της θρυλικής σειράς Adidas Original είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μία μοναδική εμπειρία, παρακολουθώντας την εξέλιξη της iconic σειράς Equipment από το 1991 μέχρι τις μέρες μας.

Όλη η ιστορία του EQT παρουσιάστηκε μέσα από ειδικά σχεδιασμένα happenings και installations, αποκλειστικά για εκείνο το βράδυ, σε ένα once-in-a-lifetime event που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και έμεινε για πάντα χαραγμένο στη μνήμη των τυχερών επισκεπτών. Ο χώρος του παλαιού Χρηματιστηρίου Αθηνών αναδιαμορφώθηκε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο και υποδέχτηκε όλους τους sneakerheads που είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την πορεία του θρυλικού EQT μέσα στο χρόνο και να γίνουν μέρος της ιστορίας του. Το διαχρονικό EQT της adidas, που ξεκίνησε ως το ultimate αθλητικό παπούτσι, επηρεάστηκε από τις εξελίξεις κάθε εποχής και μεταμορφώνεται σε σύμβολο μόδας. Το νέο μοντέλο EQT Support ADV επανατοποθετείται στη σύγχρονη κουλτούρα και συμβολίζει οτιδήποτε είναι σημαντικό και ουσιώδες με το motto “Everything that is essential. Nothing that is not”.

Τα βλέμματα όλων κέντρισε η έκθεση με τα 122 EQT sneakers από την προσωπική συλλογή του Marc Leuschner, ή αλλιώς του Mr. EQT, ιδιοκτήτη του γνωστού sneaker store Overkill που βρίσκεται στην καρδιά του Βερολίνου και αποτελεί πόλο έλξης για τους λάτρεις των sneakers, του graffiti art και του streetwear της γερμανικής πρωτεύουσας. Ο ξεχωριστός καλεσμένος της βραδιάς, ένας από τους πιο γνωστούς συλλέκτες sneakers παγκοσμίως, βρέθηκε στην Αθήνα αποκλειστικά για το event και μοιράστηκε με όλους την αγάπη του για τα sneakers, τις γνώσεις του για την εξέλιξη και τη φιλοσοφία τους αλλά και την προσωπική του σχέση με την adidas και το EQT που μετρά περισσότερα από 25 χρόνια.

Οι εκπλήξεις της βραδιάς όμως δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς η ταινία μικρού μήκους «Only the Essentials» των adidas Originals που προβλήθηκε στο χώρο, εξιστορούσε την πορεία του iconic sneaker που έφερε την επανάσταση στη μόδα και στον τρόπο προσέγγισής της τη δεκαετία του ‘90. Στο event προβλήθηκαν επίσης video-art υλικά, η EQT έκθεση φωτογραφίας του Γερμανού φωτογράφου Juergen Teller, καθώς και φωτογραφικά στιγμιότυπα του Πάνου Γεωργίου από το πρόσφατο ταξίδι μαζί με τους Γιώργο Μαυρίδη, Δημήτρη Πέτρου και Κώστα Σπαθή στο Βερολίνο για την πρώτη παρουσίαση του νέου EQT.

Παράλληλα, το interactive video game Tetris που σχεδιάστηκε ειδικά για τη βραδιά, ταξίδεψε πίσω στο χρόνο και στη παιδική τους ηλικία εκπροσώπους των media, influencers και όλους τους φίλους των adidas Originals, αποτελώντας ένα ιδιαίτερο μέσο για την ανακάλυψη όλων των βασικών στοιχείων που συνθέτουν το EQT. H ομάδα mobile DIY parties Yes it does!! Sure it does!! έδωσε το ρυθμό στο μεγάλο party που ακολούθησε και ήταν ανοιχτό για όλους. Η Heineken πρόσφερε premium μπύρες, ενώ η Βίκος Cola και Βίκος Γκαζόζα, ξεδίψασαν όλους όσοι βρέθηκαν στο μοναδικό αυτό event.

Το εκπληκτικό event που διοργάνωσε η Adidas, μας έδωσε για μία ακόμη φορά το μήνυμα ότι η δημιουργικότητα είναι ανεξάντλητη. Το νέο EQT Support ADV είναι ήδη διαθέσιμο σε επιλεγμένα sneaker stores και στο adidas Originals Fashion Corner στο attica, City Link.