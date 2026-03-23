Η adidas αποκαλύπτει το Ice Cold Precision Pack με τα Νέα Predator και F50

Τα μοντέλα Predator και F 50 αποκτούν εντυπωσιακές νέες αποχρώσεις για την Άνοιξη / Καλοκαίρι 2026

Το Predator θα φορεθεί στο γήπεδο από παίκτες που εκπροσωπούν τον έλεγχο και την ακρίβεια, όπως ο Jude Bellingham , ενώ το F 50, το ταχύτερο μοντέλο, θα φορεθεί από παίκτες όπως ο Lamine Yamal

Τα νέα F 50 και Predator θα είναι διαθέσιμα από τις 30 Μαρτίου σε επιλεγμένα καταστήματα και online στο adidas.gr

Η adidas παρουσιάζει το Ice Cold Precision pack, τη νέα συλλογή ποδοσφαιρικών παπουτσιών για την Άνοιξη / Καλοκαίρι 2026, συνεχίζοντας την εμβληματική κληρονομιά και τη διαχρονική σύγκριση των Predator και F50.

Το νέο Predator ξεχωρίζει για τη σύγχρονη αισθητική του, με ανοιχτό γκρι επάνω μέρος, μπλε τρεις γραμμές και την iconic fold-over γλώσσα. Σχεδιασμένο για μέγιστο έλεγχο και ακρίβεια, ενσωματώνει την τεχνολογία NANOSTRIKE+, ένα ανανεωμένο mesh που προσφέρει απαλότητα και βελτιωμένη επαφή με την μπάλα για πιο ακριβή τελειώματα. Η STRIKEFRAME σόλα με ανανεωμένη διάταξη studs ενισχύει την πρόσφυση και τις γρήγορες περιστροφές, ενώ η POWERSPINE πλάκα κατά μήκος της σόλας προσφέρει αυξημένη σταθερότητα και δύναμη στα σουτ.

Από την άλλη πλευρά, το F50 επιστρέφει με δυναμικό design σε electric blue αποχρώσεις με neon λεπτομέρειες, δίνοντας έμφαση στην ταχύτητα και την εκρηκτικότητα. Το FIBERTOUCH UPPER εξασφαλίζει ελαφριά υποστήριξη και στοχευμένο cushioning, ενώ η υφή SPRINTWEB ενισχύει τον έλεγχο της μπάλας σε υψηλές ταχύτητες. Η COMPRESSIONFIT TUNNEL TONGUE προσφέρει σταθερό lockdown στο πόδι και η εξωτερική σόλα SPRINTFRAME 360 υποστηρίζει εκρηκτική επιτάχυνση και ευελιξία σε όλες τις κατευθύνσεις.

Τα δύο μοντέλα θα φορεθούν από κορυφαίους ποδοσφαιριστές παγκοσμίως, εκπροσωπώντας δύο διαφορετικές φιλοσοφίες παιχνιδιού: τον απόλυτο έλεγχο και την ακρίβεια του Predator και την ταχύτητα και την απρόβλεπτη δημιουργία του F50.

Με το νέο pack, η adidas καλεί τους ποδοσφαιριστές σε όλο τον κόσμο να επιλέξουν τη δική τους πλευρά, Team Predator ή Team F50, ενισχύοντας τον διαχρονικό ανταγωνισμό που έχει αφήσει το αποτύπωμά του στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Η καμπάνια περιλαμβάνει δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του ποδοσφαίρου, Lamine Yamal και Jude Bellingham, για να βοηθήσει τους παίκτες να κάνουν την επιλογή τους: F50 ή Predator.

Το F50 Elite (270€) και το Predator Elite Fold-Over Tongue (280€) θα είναι διαθέσιμα προς πώληση από τις 30 Μαρτίου, online στο adidas.gr και σε επιλεγμένα καταστήματα adidas και συνεργαζόμενους retailers.