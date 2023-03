Η άνοιξη είναι μια εποχή αναζωογόνησης και ανανέωσης, καθώς ο κόσμος ξυπνά από τον χειμωνιάτικο λήθαργο και ξεσπά με νέα ζωή. Καθώς οι μέρες μεγαλώνουν και ζεσταίνονται, υπάρχει ένας απτός ενθουσιασμός στον αέρα, μια αίσθηση προσμονής για το τι θα ακολουθήσει. Για πολλούς από εμάς, μια από τις πιο συναρπαστικές πτυχές της άνοιξης είναι η ευκαιρία να ανανεώσουμε την γκαρνταρόμπα μας. Βγαίνουν τα βαριά παλτό και τα χοντρά πουλόβερ, που αντικαθίστανται από ελαφριά, δροσερά υφάσματα και ζωηρά χρώματα που αντανακλούν την ενέργεια και τη ζωντάνια της εποχής. Είναι καιρός να πειραματιστούμε με νέα στυλ και τάσεις, να ρίξουμε τα χειμερινά μας στρώματα και να αγκαλιάσουμε την ελευθερία της άνοιξης. Ας βουτήξουμε λοιπόν στις ντουλάπες μας με ενθουσιασμό και ας αγκαλιάσουμε την αλλαγή που έρχεται με τη νέα σεζόν! Η Bershka είναι μαζί μας σε αυτό με 4 διαφορετικές προτάσεις για όλες τις ώρες της μέρας και για όλα τα διαφορετικά στυλ!

CUSTOM LAB

Σε αυτό το νέο drop περιλαμβάνουμε μια μεγάλη ποικιλία γραφικών σχεδίων που χωρίζονται σε κατηγορίες όπως: Anime, Cutie Prairie, Spray, Varsity Patch και Convenience Store, μεταξύ άλλων. Όλες οι τάσεις του σήμερα έτοιμες για να εξατομικεύσεις το αγαπημένο σου ρούχο ή αξεσουάρ. Η ανάμιξη και η ποσότητα των γραφικών που θα βάλεις εξαρτάται από τη δημιουργικότητα και το στιλ σου. Αρκεί απλά να διαλέξεις μεταξύ των διαφορετικών επιλογών σε κομμάτια-βάση και να τα εξατομικεύσεις όπως εσύ θες. Μπορείς κιόλας να αρχίσεις να δημιουργείς τα σχέδιά σου με τα νέα print του CUSTOM LAB μέσα από την εφαρμογή της Bershka.

HEATWAVE

Το πρώτο drop με μαγιό χωρίζεται σε δύο διαφορετικές τάσεις. Από τη μία, έχουμε τα must για τις λάτρεις του boho chic, με προτάσεις που κυμαίνονται από μπικίνι με πολλά κορδόνια σε μαύρο, άλλα σχέδια σε τερακότα και ένα σετ

με full print ζεβρέ. Από την άλλη, η έκρηξη χρώματος επικεντρώνεται σε ένα πιο edgy look, με μπικίνι σε έντονα χρώματα, όπως το κίτρινο λάιμ, το λιλά, το πράσινο και το μπλε ελεκτρίκ, και ένα ολόσωμο μαγιό τύπου cut out σε μαύρο. Φυσικά, το μυστικό για να απογειώσεις τα καλύτερα look παραλίας είναι αναμφίβολα τα αξεσουάρ. Γι’ αυτό περιλαμβάνουμε body chains, κολιέ, μεγάλα σκουλαρίκια, κοκάλινα γυαλιά XL και άλλα τύπου racing.

ALEHSY

Η Bershka συνδυάζει τις κορυφαίες τάσεις της εποχής με έναν από τους πιο καλλιτεχνικούς τομείς της underground κουλτούρας στη νέα της κολεξιόν capsule που δημιούργησε μαζί με τον καλλιτέχνη του γκράφιτι Alehsy. Η κολεξιόν περιλαμβάνει από ρούχα με prints σε όλη την επιφάνεια σε ασπρόμαυρες αποχρώσεις, μέχρι άλλα με έγχρωμες με τυπώματα σε συγκεκριμένη θέση. Σε όλα αυτά εντοπίζονται κομμάτια από μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του. Ο καλλιτέχνης με έδρα τη Βαρκελώνη, θέλησε να μεταφέρει τις πρωτότυπες εικόνες του βασισμένες σε ντεγκραντέ και αφηρημένα σχήματα μέσα από χρώματα που μας θυμίζουν από ένα ηλιοβασίλεμα στην παραλία μέχρι το εμβληματικό αυτοκίνητό του που καίγεται. Από τα key items της ALEHSY X BERSHKA, ξεχωρίζει η μπλούζα oversizeμε με στάμπα, το σετ hoodie και βερμούδας με print σε όλο το ένδυμα και καθώς το τούλι είναι ένα από τα must αυτής της σεζόν SS23, συμπεριλαμβάνουμε μερικά ρούχα από αυτό το υλικό, όπως το φόρεμα σε γραμμή μπαντό και το σετ από τοπ και φούστα. Τα ρούχα της ALEHSY X BERSHKA συνδυάζονται τέλεια με άλλα season must της Bershka όπως η μάξι φούστα ντένιμ, η μάξι βερμούδα 90s raver ή τα αθλητικά παπούτσια από τεχνικό υλικό.

DICE

Από το 2014, η DICE έφερε την επανάσταση στη βιομηχανία πώλησης εισιτηρίων για θαυμαστές, καλλιτέχνες, αίθουσες εκδηλώσεων και φεστιβάλ, δημιουργώντας μια εύχρηστη εφαρμογή που θυμίζει κοινωνικό δίκτυο. Σε αυτή την εφαρμογή μπορείς να βρεις τις μουσικές εκδηλώσεις που είναι πιο κοντά στην πόλη σου, ενώ σου προτείνονται και οι συναυλίες που μπορεί να σε ενδιαφέρουν περισσότερο, με βάση τις προτιμήσεις σου στο Spotify και το Apple Music. Μια άλλη λειτουργία της είναι ότι μπορείς να συνδεθείς με τους φίλους σου για να μάθεις αν και αυτοί ενδιαφέρονται για τις ίδιες συναυλίες με σένα και αν θα πάνε και αυτοί. Η Bershka συνεργάζεται με την DICE μέσω του «Moved by Music», μιας πλατφόρμας που μας επιτρέπει να ανακαλύψουμε τους καλύτερους καλλιτέχνες, τωρινούς και ανερχόμενους, και τις νέες σκηνές που προωθούν τον πολιτισμό, όλα αυτά επιλεγμένα από

ειδικούς της μουσικής από τη Bershka και την DICE. Μέσω του «Moved by Music» θα ενημερώνεσαι για συναυλίες και φεστιβάλ στα οποία η Bershka θα είναι χορηγός. Έχε τον νου σου για να αποκτήσεις δωρεάν εισιτήρια και upgrades για τα καλύτερα πάρτι του 2023 σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Φέτος, πολλοί καλλιτέχνες curated by DICE & Bershka θα παρουσιάζονται κάθε μήνα με αποκλειστικά περιεχόμενα στα κοινωνικά δίκτυα και την ιστοσελίδα της Bershka, καθώς και εντός της πλατφόρμας «Moved by Music». Για την έναρξη αυτής της συνεργασίας, η γνωστή τραγουδίστρια από την Αργεντινή Maria Becerra γίνεται η πρώτη καλλιτέχνιδα που θα πάρει μέρος σε αυτό το πρότζεκτ με περιεχόμενο φτιαγμένο αποκλειστικά για τη Bershka και το οποίο μπορείς πλέον να δεις μέσα από το επίσημο κανάλι της μάρκας στο Instagram (@bershka).