Η μόδα τα τελευταία χρόνια κινείται σε μια πολύ ξεκάθαρη κατεύθυνση. Θέλεις ρούχα που να είναι πρακτικά, άνετα και ευέλικτα, αλλά ταυτόχρονα να διατηρούν χαρακτήρα και στυλ. Το ντύσιμο δεν αφορά πλέον μόνο μια συγκεκριμένη στιγμή της ημέρας. Πρέπει να μπορεί να ακολουθεί το πρόγραμμα σου από το πρωί μέχρι το βράδυ, από μια βόλτα στην πόλη μέχρι μια χαλαρή έξοδο. Για αυτό, η BERSHKA ACTIVE έρχεται να δώσει τη δική της εκδοχή στο σύγχρονο athleisure, συνδυάζοντας άνεση, urban αισθητική και στοιχεία μόδας που μετατρέπουν τα καθημερινά looks σε πιο δυναμικές εμφανίσεις.

BERSHKA ACTIVE και urban αισθητική

Η φιλοσοφία της συλλογής BERSHKA ACTIVE βασίζεται στην ιδέα ότι το athleisure μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινής γκαρνταρόμπας χωρίς να χάνει τον μοντέρνο χαρακτήρα του. Οι σιλουέτες παίζουν σημαντικό ρόλο. Παντελόνια με balloon όγκο, capri γραμμές που δίνουν πιο urban ύφος και jackets που ολοκληρώνουν το look με σύγχρονη διάθεση. Παράλληλα, λεπτομέρειες όπως τα waistbands λειτουργούν σαν ένα μικρό styling στοιχείο που μπορεί να αλλάξει την εικόνα ακόμη και ενός απλού outfit. Το αποτέλεσμα είναι ένα στυλ που μπορεί να φορεθεί άνετα από μια βόλτα στην πόλη μέχρι μια πιο χαλαρή καθημερινή έξοδο.

Τα χρώματα που δίνουν τον τόνο

Στη BERSHKA ACTIVE το χρώμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Το total white ξεχωρίζει ως μία από τις βασικές τάσεις της σεζόν και δημιουργεί καθαρές, minimal εμφανίσεις. Δίπλα του εμφανίζεται το παστέλ κίτρινο που προσθέτει μια πιο φρέσκια και φωτεινή πινελιά. Η παλέτα συμπληρώνεται από απαλό γκρι, χακί και μαύρο, αποχρώσεις που προσφέρουν ευελιξία και επιτρέπουν εύκολους συνδυασμούς μέσα στην ίδια γκαρνταρόμπα.

Υφές που κάνουν τη διαφορά

Η συλλογή BERSHKA ACTIVE δίνει έμφαση και στα υφάσματα, δημιουργώντας μια πιο πλούσια εμπειρία στο styling. Τα tricot υλικά, τα ελαφριά νάιλον υφάσματα και οι premium plush υφές προσθέτουν διαφορετικά επίπεδα υφής στο look. Παράλληλα, τα τεχνικά υφάσματα ενισχύουν την πρακτικότητα των κομματιών και επιτρέπουν να δημιουργούνται συνδυασμοί που προσαρμόζονται στην ώρα και στη διάθεση της ημέρας.

Μια εμπειρία που ξεκίνησε από τη Μαδρίτη

Για την παρουσίαση της συλλογής δημιουργήθηκε ένα pop up store στη Μαδρίτη, ένας προσωρινός χώρος που φιλοξένησε αποκλειστικές pre-sales των διαφορετικών ACTIVE drops της σεζόν. Η εμπειρία αυτή έφερε τη συλλογή πιο κοντά στο κοινό, μεταφέροντας το urban σύμπαν της BERSHKA ACTIVE σε ένα ζωντανό, βιωματικό περιβάλλον.

Τέλος, η BERSHKA ACTIVE δεν αντιμετωπίζει το athleisure απλώς ως μια τάση. Το παρουσιάζει ως έναν σύγχρονο τρόπο ντυσίματος που προσαρμόζεται στον ρυθμό της πόλης και της καθημερινής ζωής. Με άνετες γραμμές, σύγχρονα χρώματα και υλικά που συνδυάζουν πρακτικότητα και αισθητική, η BERSHKA ACTIVE δείχνει πώς το στυλ μπορεί να γίνει φυσικό κομμάτι της καθημερινότητας.