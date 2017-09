Η Folli Follie, το αγαπημένο lifestyle και fashion brand, παρουσιάζει τη νέα παγκόσμια καμπάνια για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2017-18 με πρωταγωνίστρια την γοητευτική ηθοποιό και μοντέλο Κλέλια Ανδριολάτου.

Το concept της καμπάνιας εμπνέεται από την έντονη, αλλά με αρκετές δόσεις στυλ ημέρα μιας σύγχρονης fashionista. Η Κλέλια Ανδριολάτου, φορώντας τις αγαπημένες της Folli Follie δημιουργίες από τις νέες συλλογές κοσμημάτων, ρολογιών και αξεσουάρ πρωταγωνιστεί γεμάτη ζωντάνια, ενέργεια και ενθουσιασμό στην καμπάνια “Be Folli Follie”.

Η ημέρα της ξεκινά με τον πιο ευχάριστο τρόπο, κάνοντας μοναδικούς συνδυασμούς με τα αγαπημένα της κοσμήματα από τις νέες συλλογές της σειράς Fashionably Silver, Wonderfly, Charm Mates και Heart4Heart, βάζοντας την προσωπική της σφραγίδα σε κάθε της εμφάνιση. Ο χρόνος κυλάει γρήγορα στη ζωή της, αλλά πάντοτε «stylish on time» με ένα από τα νέα ρολόγια της σειράς Time Illusion, που χαρίζουν ένα μοναδικό εφέ μέσα από μία αναπάντεχη διαφάνεια στο εσωτερικό τους. Η Κλέλια κυκλοφορεί κρατώντας τις it-bags της νέας σεζόν από τις συλλογές Urban Time και Miss FF αναδεικνύοντας κάθε της εμφάνιση σε μία μοναδική στιγμή, στο απόλυτα trendy outfit.

Ακολουθείστε τα βήματα του στυλ με τη Folli Follie από το πρωί μέχρι το βράδυ, χαρίζοντας λάμψη, μοντέρνο αέρα και ξεχωριστή αισθητική σε κάθε στιγμή της ημέρας σας.

Experience fashion every day, feel the sparkle at every step and “Be Folli Follie”!

