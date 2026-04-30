Η Ferragamo με χαρά ανακοινώνει το άνοιγμα της πλήρως ανακαινισμένης boutique γυναικείων και ανδρικών ειδών στην Αθήνα, τον Απρίλιο του 2026.

Οι ανανεωμένοι εσωτερικοί χώροι της μπουτίκ στην οδό Σταδίου αποπνέουν μία αίσθηση διακριτικής πολυτέλειας, παρουσιάζοντας γυναικείες και ανδρικές συλλογές ready-to-wear, υποδήματα, τσάντες, ζώνες, μεταξωτά φουλάρια και αξεσουάρ. Ο χώρος αποτίει φόρο τιμής στους σχεδιαστικούς κώδικες της Ferragamo, που βασίζονται στην ιταλική δεξιοτεχνία και χαρακτηρίζονται από διαχρονική κομψότητα και ανεπιτήδευτη φινέτσα.

Μοναδικά υλικά και υφές ενσωματώνονται προσεκτικά σε όλη τη boutique, δημιουργώντας έναν σχεδιασμό σύγχρονο αλλά και κλασικό. Τα δάπεδα και οι οροφές κινούνται σε μια παλέτα ζεστών, φωτεινών αποχρώσεων που συμβάλλουν σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα.

Η Ferragamo boutique εκτείνεται σε δύο επίπεδα, όπου όλες οι συλλογές παρουσιάζονται ως πολύτιμα εκθέματα, ενισχύοντας τον οπτικό τους αντίκτυπο.

Το ισόγειο φιλοξενεί την πλήρη γυναικεία συλλογή σε δύο κομψούς χώρους. Ο πρώτος είναι αφιερωμένος σε τσάντες και αξεσουάρ, ενώ ο δεύτερος περιλαμβάνει ready-to-wear και υποδήματα. Επιβλητικό στοιχείο του χώρου αποτελεί μια κολόνα επενδυμένη με ταπετσαρία φελλού, με φινίρισμα από ρητίνη σε πράσινη απόχρωση sage. Οι τσάντες εκτίθενται εντυπωσιακά σε μεταλλικά ράφια νίκελ, τοποθετημένα μπροστά σε τοίχο με ανάγλυφο μοτίβο stucco bugnato.

Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος αναδεικνύει τις Hug bags από τη συλλογή Άνοιξη -Καλοκαίρι 2026, σε νέες αποχρώσεις και υλικά, από πολυτελές καστόρι με έντονο alligator print σε ζεστές αποχρώσεις πορτοκαλί, καφέ και ανοιχτού καμηλό, καθώς και τη Hug Bag Soft με διπλό πλεκτό πάνελ, ένα εξαιρετικό παράδειγμα της κληρονομιάς της Ferragamo που βασίζεται στην υψηλή δεξιοτεχνία.

Η Ferragamo Hug Bag Soft παρουσιάζει μία διαχρονική σιλουέτα που συνδυάζει την τεχνική αρτιότητα με σύγχρονη αισθητική, αποτελώντας ένα απαραίτητο αξεσουάρ όπου η κομψότητα συναντά τη λειτουργικότητα. Το χαρακτηριστικό στοιχείο του design της είναι δύο πλαϊνοί ιμάντες που αγκαλιάζουν το μπροστινό μέρος της τσάντας και καταλήγουν σε δύο συμμετρικά κουμπώματα Gancini.

Αντικατοπτρίζοντας την κληρονομιά και το πάθος του οίκου για την υπόδηση, η συλλογή υποδημάτων προβάλλεται στον διπλανό χώρο, με φόντο ένα μεγάλο πάνελ φελλού με φινίρισμα ρητίνης σε πράσινη απόχρωση sage.

Η ανδρική συλλογή φιλοξενείται στο κάτω επίπεδο, το οποίο ξεχωρίζει για τις glossy λεπτομέρειες boiserie. Τα υποδήματα και οι τσάντες εκτίθενται μπροστά σε τοίχο με ανάγλυφο μοτίβο stucco bugnato, ενώ χαλιά σε γραφικά πράσινα μοτίβα ορίζουν τον πολυτελή χώρο.

Ο σχεδιασμός διαπνέεται από σύγχρονη αισθητική, δημιουργώντας μια κομψότητα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης πελατείας που αναζητά στυλ, φινέτσα και διαχρονική πολυτέλεια.

Ferragamo Boutique

Αθήνα, Σταδίου 4 10564 Αθήνα

Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 10-20; Τρίτη και Πέμπτη 10-21

Ferragamo Athens | Ready-to-Wear, Shoes, Bags, Belts, and Accessories