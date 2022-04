Το να διαλέξεις και να υιοθετήσεις ένα άρωμα είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Υπάρχουν χιλιάδες αρώματα στην αγορά με διαφορετικά συστατικά και διαφορετικές κατηγορίες. Ο καθένας από εμάς διαλέγει άρωμα με βάση την προσωπικότητα, το στιλ αλλά και την διάθεση του. Επίσης το χειμώνα συνήθως επιλέγουμε πιο βαριά αρώματα ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες πιο ανάλαφρες μυρωδιές. Υπάρχουν κατηγορίες που χωρίζουμε τα αρώματα με βάση το πόσο ισχυρά είναι αλλά και την περιεκτικότητά τους στα έλαια.

έχουν την μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αρωματικά έλαια, μεταξύ 15% και 40%, και διαρκούν 6-8 ώρες. Eau de Parfum έχουν περιεκτικότητα 15% και 20% με διάρκεια 4-5 ώρες.

έχουν περιεκτικότητα 5%-15% με διάρκεια μεταξύ 2 και 3 ώρες, είναι πιο φθηνά απο τα προηγούμενα. Eau de Cologne έχουν περιεκτικότητα 1% εώς 3% και κρατάνε 2 ώρες, είναι επίσης πιο φθηνά.

Επιπλέον υπάρχει και η πυραμίδα των αρωμάτων που χωρίζεται στην κεφάλι, καρδιά και βάση, και σας βοηθά να καταλάβετε ποιο συστατικό κυριαρχεί στο άρωμα.

Τέλος έχουμε τις οικογένειες αρωμάτων που χωρίζονται στις εξής:

Αρωματικά

Εσπεριδοειδή

Ξυλώδη

Φουζερ

Chypre

Δερμάτινα

Άνθινα

Ανατολικά

Αν θέλετε να διαλέξετε το ιδανικό άρωμα για την άνοιξη, σας έχουμε τρεις προτάσεις για να σας ρωτάνε όλοι τι άρωμα φοράτε.

Η Penhaligon’s καλωσορίζει ένα νέο μέλος στην αρωματική συλλογή Portraits, το Arthur.

Μια ευωδιά από θυμίαμα με νύξεις φρεσκάδας, ρητίνης και δέρματος που ξυπνούν τη φωτιά του δράκου. Όλες οι όψεις του θυμιάματος αναδεικνύονται από τρεις συμπληρωματικές νότες: φρεσκάδας, ρητίνης και δέρματος. Εκχύλισμα βανίλιας, σπόροι ambrette και tonkabeans υπογραμμίζουν τον αισθησιασμό του αρώματος και ενισχύουν την βαλσαμική υπογραφή του.

Η Byredo παρουσιάζει ένα άρωμα που δημιουργήθηκε για να ξυπνήσει μνήμες, να αναγνωρίσει το εφήμερο, να γιορτάσει τη ζωή, το De Los Santos.

Tο άρωμα αυτό αποτελεί μια ωδή στην υπερβατική δύναμη της συνάντησης σε συλλογικές τελετουργίες και μεταφράζει το άρωμα σε μια νέα ιεροτελεστία ανάμνησης. Ένα aromatic σύννεφο από musk, το οποίο διαπερνά η καθαρότητα του φασκόμηλου. Το μεγαλείο του amber και του θυμιάματος «γειώνεται» από την ρίζα ίριδας και το δαμάσκηνο mirabelle, ενώ γήινες νότες λαβδάνου αναδύονται στο τελείωμα.

Η καμπάνια για το De Los Santos βασίζεται σε εικόνες του Estevan Oriol. Ο θρυλικός φωτογράφος και σκηνοθέτης είναι διάσημος για την διεισδυτική ματιά του στις υποκουλτούρες του Los Angeles-από τον Snoop Dog και τον 50 Cent μέχρι τους lowriders, την κουλτούρα της πόλης και των συμμοριών -και εδώ ο προβολέας πέφτει στην κοινότητά του: τους μουσικούς, τις φίλες, τα τοπικά μοντέλα στην περιοχή γύρω από το Los Angeles River και το Silverlake.

Ο narciso rodriguez αποτυπώνει μια νέα διάθεση οικειότητας με το MUSC NOIR ROSE, μια νέα υπέροχη αρωματική προσθήκη στην εμβληματική σειρά for her.

H γυναίκα for her ξεδιπλώνει τον εαυτό της, αποκαλύπτοντας το πραγματικό της πρόσωπο αλλά και τις πιο προσωπικές πτυχές της θηλυκότητάς της. Σχεδόν αφοπλιστική, εκφράζει έναν λεπτό σαγηνευτικό αισθησιασμό. Το MUSC NOIR ROSE, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της σύγχρονης θηλυκότητας. Πιο αισθησιακό και λιγότερο σκοτεινό από το for her MUSC NOIR.

Κεχριμπαρένιο και λουλουδάτο, ανθίζει με ένα εντυπωσιακό μπουκέτο από τουμπερόζες, musc και δαμάσκηνο. Οι νότες κορυφής με Ιταλικό έλαιο περγαμόντου και ροζ πιπέρι, χαρίζουν μια ιδιαίτερη λάμψη. Φρέσκο και φωτεινό, έρχεται σε αντίθεση με την εθιστική βάση της ανατολίτικης βανίλιας, τις πλούσιες σουέτ συμφωνίες και την απαλή γήινη υφή του ινδονησιακού πατσουλί.