Η άνοιξη έχει έναν δικό της τρόπο να ανακατεύει τα πράγματα και δεν αναφέρομαι μόνο στα λουλούδια ή στις πρώτες βόλτες χωρίς παλτό. Υπάρχει μια εσωτερική μετακίνηση που δύσκολα αγνοείς καθώς οι μέρες μεγαλώνουν. Εκεί που τον χειμώνα βολεύτηκες σε μια καθημερινή ρουτίνα και ίσως σε μια σχέση που δεν σε δυσκόλευε αλλά ούτε σε ενθουσίαζε ξαφνικά κάτι μέσα σου ξυπνάει. Δεν φταίει απαραίτητα ο άλλος ούτε η σχέση έγινε ξαφνικά χειρότερη. Απλώς εσύ έγινες πιο διαθέσιμη να δεις την αλήθεια καθαρά και αυτό είναι μερικές φορές πιο επικίνδυνο από οποιοδήποτε τσακωμό. Όταν η ενέργεια σου ανεβαίνει και βγαίνεις περισσότερο έξω αρχίζεις να κάνεις ερωτήσεις που το κρύο δεν σου επέτρεπε να σκεφτείς. Χωρίς δράματα και μεγάλες σκηνές αρχίζει να φαίνεται αν αυτό που έχεις σε κρατάει ουσιαστικά ή αν απλώς σε συνήθισε.

Όταν αλλάζει η διάθεση, αλλάζουν και τα δεδομένα

Η αλλαγή της ενέργειας αλλάζει και εσένα την ίδια. Περισσότερο φως σημαίνει περισσότερη διάθεση για κίνηση και επικοινωνία. Εκεί που τον χειμώνα ήθελες απλώς να είσαι με κάποιον τώρα θέλεις να νιώθεις κάτι έντονο. Η συντροφικότητα είναι όμορφη αλλά η αληθινή σύνδεση είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Όταν αρχίζεις να γελάς παραπάνω και να θυμάσαι πώς είναι να είσαι πραγματικά καλά τότε αυτόματα συγκρίνεις καταστάσεις. Αν η σχέση σου στερείται βάθους ή εξέλιξης αρχίζει να σου φαίνεται περιοριστική και αυτό το αίσθημα δύσκολα φεύγει από το μυαλό.

Το ξεκαθάρισμα που έρχεται χωρίς να το καλέσεις

Όπως καθαρίζεις τη ντουλάπα σου έτσι χωρίς να το καταλάβεις ξεκινάς να καθαρίζεις και τη ζωή σου. Η άνοιξη σε σπρώχνει να αναρωτηθείς τι κρατάς από συνήθεια και τι από ανάγκη. Νιώθεις ότι ο άνθρωπος δίπλα σου σε βλέπει πραγματικά ή είσαι απλώς ένα δεδομένο κομμάτι του σπιτιού; Μιλάτε για όσα σας απασχολούν ή συνεννοείστε μόνο για τα πρακτικά της ημέρας; Δεν σημαίνει ότι κάθε κρίση οδηγεί σε χωρισμό όμως σίγουρα δεν μπορείς πια να κρυφτείς. Όσα έκρυβες κάτω από το χαλί τώρα βγαίνουν στην επιφάνεια και έχεις δύο επιλογές. Ή θα δουλέψεις σοβαρά για να αλλάξουν τα πράγματα ή θα τα αφήσεις οριστικά πίσω σου. Συχνά η δεύτερη επιλογή είναι και η πιο ειλικρινής όταν μέσα σου έχεις ήδη ξεκινήσει να αποχαιρετάς την κατάσταση.

Όσα άφησες στην άκρη, επιστρέφουν

Η αλήθεια που έκρυψες τον χειμώνα δεν χάνεται. Οι γιορτές και η ανάγκη να μην είσαι μόνη κρατούν πολλές σχέσεις ζωντανές λίγο παραπάνω από όσο αντέχουν στην πραγματικότητα. Είναι ανθρώπινο να αναζητάς ασφάλεια και παρέα αλλά όταν οι περισπασμοί τελειώνουν μένεις με αυτό που πραγματικά υπάρχει ανάμεσά σας. Αν κάτι δεν σε κάλυπτε τώρα το νιώθεις διπλά. Οι χωρισμοί που συμβαίνουν αυτή την εποχή δεν είναι κεραυνός εν αιθρία αλλά η στιγμή που η υπομονή σου απλώς εξαντλήθηκε.

Η άνοιξη τελικά δεν καταστρέφει τις σχέσεις αλλά τις αποκαλύπτει. Σου δίνει τον χώρο να δεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να καταλάβεις τι θέλεις και τι αντέχεις πια. Μπορεί να είναι δύσκολο να αφήσεις κάτι που σε βόλευε αλλά δεν σε γέμιζε όμως δεν είναι αποτυχία. Είναι μια μετατόπιση προς κάτι πιο αληθινό και ουσιαστικό. Αν η σχέση σας έχει γερές βάσεις αυτή η περίοδος θα την ανανεώσει και θα σας πάει παρακάτω. Αν πάλι νιώθεις μια απόσταση που δεν γεφυρώνεται τότε ο καιρός απλώς σου δείχνει την πραγματικότητα. Όσο πιο γρήγορα την αποδεχτείς τόσο πιο σύντομα θα βρεις κάτι που δεν θα σε χωράει απλώς αλλά θα σε εκφράζει απόλυτα.