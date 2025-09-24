Κάθε Σεπτέμβρη έχεις εκείνη τη γλυκιά αίσθηση του «νέου ξεκινήματος». Θυμάσαι τα καινούρια τετράδια, τα αρώματα των βιβλιοθηκών, τη χαρά να διαλέγεις το πρώτο σου outfit της χρονιάς. Αυτή η νοσταλγία, λοιπόν, βρίσκει ξανά θέση στη ντουλάπα σου με τη νέα καμπάνια της Funky Buddha Academy που παντρεύει το preppy style με μια πιο σύγχρονη, cool αισθητική.

Preppy, αλλά αλλιώς

Η συλλογή παίρνει έμπνευση από τα κλασικά αμερικανικά yearbooks και τις vintage πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, δίνοντάς τους μια ανατρεπτική πνοή. Varsity jackets που θυμίζουν αθλητικές ομάδες, πλεκτά cardigans που αποπνέουν cozy vibes και πλισέ φούστες με attitude είναι μόνο μερικά από τα κομμάτια που σε κάνουν να θες να παίξεις με τους συνδυασμούς.

Για κάθε στιγμή της ημέρας

Είτε αναζητάς statement κομμάτια με χαρακτήρα είτε πιο άνετες επιλογές για το καθημερινό σου στυλ, η Funky Buddha Academy έχει φροντίσει να τα καλύψει όλα. Από πουκάμισα και chinos για εκείνον, μέχρι twin sets και φορέματα για εκείνη, η συλλογή σου δίνει την αίσθηση ότι είσαι πάντα «in» χωρίς να χάνεις την άνεσή σου. Ακόμα και τα patterns – από καρό μέχρι ριγέ – λειτουργούν σαν μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.

Casual με χαρακτήρα

Το ωραίο είναι ότι δεν πρόκειται απλά για μια ακόμα back-to-school συλλογή. Εδώ έχεις κομμάτια που στέκονται δυνατά όλη τη σεζόν, συνδυάζοντας την αυθεντικότητα του κλασικού collegiate style με το σημερινό urban mood. Έτσι, το στυλ σου δεν περιορίζεται ούτε στο γραφείο ούτε στη βόλτα – απλά γίνεται η προέκταση της προσωπικότητάς σου.

Τέλος, αν θες το φθινόπωρο σου να ξεκινήσει με φρεσκάδα, χαρακτήρα και λίγο από τη νοσταλγία των φοιτητικών χρόνων, η Funky Buddha Academy είναι εδώ για να σου θυμίσει ότι το στυλ είναι διαχρονικό. Ανακάλυψέ τη στα καταστήματα ή online και κάνε το δικό σου fashion comeback.