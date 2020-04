Είσαι fashion icon; Λατρεύεις να μαθαίνεις τις νέες τάσεις τις μόδας; Ετοιμάσαμε λοιπόν για εσένα ένα super οδηγό για τα φετινά μαγιό που θα κλέψουν την παράσταση. Προσωπικά έχω βρει ήδη τα αγαπημένα μου από την εταιρεία Erka Mare. Το καλοκαίρι θέλει ένταση, χρώμα και ίσως και αρκετό φλοράλ. Σαν μπόνους έχω να σου πω πως εκτός από τα φετινά μαγιό μπορείς να βρεις και όλα τα περσινά με 50% έκπτωση.

Τροπικό στυλ

Η νέα αγαπημένη τάση που θα δούμε αυτό το καλοκαίρι είναι το τροπικό στυλ με λουλούδια και έντονα χρώματα. Για να είσαι πάντα στυλάτη μπορείς να διαλέξεις ένα με διπλή όψη ώστε να μπορείς να φορέσεις το κάτω μέρος και από τις δύο πλευρές όπως το συγκεκριμένο και να αλλάζεις look κάθε ημέρα. Επίσης για εσένα που προτιμάς τα ολόσωμα μπορείς να το βρεις και σε αυτό το στυλ με μια υπέροχη ανοιχτή πλάτη.

Ψηλόμεσο μπικίνι

Το ψηλόμεσο μπικίνι το λατρεύω. Πρώτα από όλα γιατί ψηλώνει το πόδι και επιπλέον γιατί κρύβει την κοιλίτσα. Μπορείς να διαλέψεις ανάμεσα σε κλασσικό μαύρο αλλά και σε ασπρόμαυρο πουά με ροζ λεπτομέρειες που πραγματικά θα κλέψεις τις εντυπώσεις στην παραλία. Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου;

Φλοράλ

Όταν μιλάμε για κομψότητα το συνώνυμο είναι φυσικά το φλοράλ. Μικρά ή μεγάλα λουλούδια με ατελείωτα χρώματα σε φέρνουν πιο κοντά στο καλοκαίρι και σου φτιάχνουν τη διάθεση. Φυσικά, μη ξεχνάς ότι μπορείς να βρεις τους ίδιους χρωματισμούς και σε μπικίνι ή ολόσωμα ανάλογα με το στυλ που προτιμάς.

Mermaid Style

Ψάχνοντας τα ιδιαίτερα μαγιό της εταιρείας Erka θέλαμε ένα μαγιό που να δίνει στιλ και φυσικά να τραβάει τα βλέμματα σαν μαγνήτης. Αν έχεις παρατηρήσει όλες οι Fashionista και φυσικά οι influencers κάνουν λόγω για το συγκεκριμένο mermaid style. Αν λοιπόν θέλεις για μια στιγμή να νιώσεις γοργόνα τότε μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε αυτά τα μαγιό.

Navy look

Last but not least το Navy έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην Erka Mare και φυσικά στις καρδιές μας. Παίρνοντας έμπνευση από τα 80’s δημιούργησε μοναδικά ολόσωμα και μπικίνι για την γυναίκα που αγαπά τη θάλασσα αλλά και να πετύχει αυτό το υπέροχο girly παιχνιδιάρικο αποτέλεσμα.

Μην αργείς λοιπόν μπες τώρα στο www.erka.gr και βρες το δικό σου αγαπημένο από τη νέα συλλογή και φυσικά μη ξεχνάς ότι μπορείς να βρεις και όλη την περσινή συλλογή με 50%.