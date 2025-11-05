Ο χειμώνας δεν χρειάζεται να είναι μουντός, ειδικά όταν έχεις τη διάθεση (και τα παπούτσια) για να τον απολαύσεις στο έπακρο! Κάπου ανάμεσα στις πρώτες βόλτες στα πεσμένα φύλλα και στις γιορτινές στιγμές που πλησιάζουν, η EXÉ Kids FW25 έρχεται να σου θυμίσει πως η παιδική μόδα μπορεί να είναι ταυτόχρονα άνετη, πρακτική και απίστευτα stylish.

Fun, urban και γεμάτη ενέργεια

Αρχικά, η νέα συλλογή EXÉ Kids FW25 είναι φτιαγμένη για παιδιά που αγαπούν να κινούνται, να εξερευνούν και να εκφράζονται μέσα από το στυλ τους. Από cozy boots με fluffy λεπτομέρειες μέχρι girly flats και cool loafers, κάθε σχέδιο κρύβει μέσα του λίγη από τη μαγεία του χειμώνα.

Φυσικά, η παλέτα κινείται ανάμεσα σε ζεστούς camel τόνους, παιχνιδιάρικα ροζ και μεταλλικά, αλλά και σε κλασικά μαύρα που δίνουν αυτή τη δυναμική urban νότα. Και το καλύτερο; Οι υφές! Γυαλιστερά δέρματα, suede και μαλακά υλικά δημιουργούν έναν υπέροχο συνδυασμό άνεσης και μοντέρνας αισθητικής, ιδανικό για κάθε μικρό fashion icon.

Από το σχολείο μέχρι τις γιορτές

Προφανώς, η συλλογή δεν προορίζεται μόνο για την καθημερινότητα, αλλά και για εκείνες τις λαμπερές μέρες που πλησιάζουν. Με σχέδια που μπορούν να φορεθούν από το πρωί στο σχολείο μέχρι τα γιορτινά τραπέζια, η EXÉ Kids FW25 είναι η απόλυτη επιλογή για τον χειμώνα. Αυτό το mix άνεσης και στυλ είναι που κάνει τα παπούτσια EXÉ να ξεχωρίζουν, και να γίνονται αγαπημένα όχι μόνο των παιδιών, αλλά και των γονιών.

Μια συλλογή με θετική ενέργεια

Η καμπάνια της EXÉ Kids αποτυπώνει τη χαρά της παιδικής ηλικίας μέσα από φυσικότητα, χαμόγελα και αυθορμητισμό. Εικόνες που σε γεμίζουν αισιοδοξία και σε κάνουν να ανυπομονείς για τις πιο όμορφες χειμωνιάτικες στιγμές.

Ready, set, sparkle!

Τέλος, ανακάλυψε όλα τα νέα σχέδια στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή στα φυσικά καταστήματα Tsakiris Mallas και ετοιμάσου να υποδεχθείς τον χειμώνα με φαντασία, στυλ και πολλή θετική ενέργεια.