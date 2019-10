Τη νέα μοναδική υπηρεσία σύγχρονης, δυναμικής και ολοκληρωμένης μορφής άσκησης με απίστευτα οφέλη για σώμα και πνεύμα, BOXFIT, εγκαινιάζουν τα Holmes Place .

Στο νέο, υψηλών προδιαγραφών, BOXFIT STUDIO του Maroussi Club, αρχάριοι αλλά και προχωρημένοι αθλούμενοι μπορούν να μυηθούν στα μυστικά του kickboxing, ενός μαχητικού αθλήματος που συνδυάζει πυγμαχία και λακτίσματα. Για άνδρες, γυναίκες και παιδιά, η νέα μέθοδος γυμναστικής προσφέρει οφέλη εκγύμνασης για ολόκληρο το σώμα, δρώντας ταυτόχρονα ως μηχανισμός προπόνησης και αυτοάμυνας.

Με head coach τον πρωταθλητή Γιάννη Τσάγρη και την έμπειρη ομάδα του, η αερόβια αυτή μορφή άσκησης, που με τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό είναι απόλυτα ασφαλής, προσφέρει σπουδαία οφέλη όπως απώλεια βάρους, βελτίωση αντοχής και στάσης σώματος και μείωση στρες. Παράλληλα, είναι ιδανική για παιδιά καθώς βελτιώνει τις βασικές κινητικές δεξιότητες, τονώνει την αυτοπεποίθηση ενώ αυξάνει τη συγκέντρωση και την προσοχή.

Η CEO των Holmes Place, Έλλη Φλέγγα δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που στο Holmes Place πρωτοπορούμε για άλλη μια φορά, εγκαινιάζοντας μια νέα, πρωτοποριακή μορφή εκγύμνασης. Προσκαλούμε όλα τα μέλη αλλά νέους φίλους μας, να το δοκιμάσουν το συντομότερο!»

Στο νέο BOXFIT STUDIO του Maroussi Club λειτουργούν τμήματα για ενήλικες και παιδιά, ενώ η υπηρεσία απευθύνεται σε Μέλη και Μη Μέλη των Holmes Place.

Χορηγοί – Συνεργάτες του BOXFIT

UNDER ARMOUR – Eπίσημος υποστηρικτής και χορηγός του Anthony Joshua, παγκόσμιος πρωταθλητής box. Η Under Armour έχει ηχηρή παρουσία στον χώρο του box και όχι μόνο, τηρώντας την υπόσχεση της να κάνει μια 360ο προσέγγιση γύρω από τον αθλητή, προσφέροντας τον κατάλληλο εξοπλισμό πριν και κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

GODS OF WAR – Στην ομάδα του Gods of War ανήκουν οι καλύτεροι Έλληνες αθλητές για την κατηγορία τους. Οι αθλητές αυτοί, με εκπρόσωπο τους το Στέλιο Πολίτη, αγωνίζονται για διεθνείς τίτλους και ζώνες τόσο στη διοργάνωση του Gods of War όσο και σε μεγάλα promotions του εξωτερικού.

SEVEN HELLAS – Η κορυφαία ελληνική εταιρία μαχητικού εξοπλισμού, η SEVEN HELLAS είναι επίσημος χορηγός μεγάλων διοργανώσεων πολεμικών τεχνών.