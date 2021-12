Vinergetic C+: Η unisex σειρά της Caudalie που βάζει “τέλος” στη θαμπή επιδερμίδα (ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

Vinergetic C+: Η unisex σειρά της Caudalie που βάζει “τέλος” στη θαμπή επιδερμίδα (ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

Η φροντίδα της επιδερμίδας αποτελεί εδώ και αιώνες «ιεροτελεστία» για τις γυναίκες κάθε ηλικίας, ενώ τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι άνδρες άρχισαν να αναζητούν τρόπους ενυδάτωσης και αντιγήρανσης. Στην αγορά υπάρχουν αρκετά προϊόντα, που πρακτικά καλύπτουν κάθε τύπο δέρματος, με τη Βιταμίνη C να «πρωταγωνιστεί» ως βασικό συστατικό σε πολλά από αυτά.

Βιταμίνη C: Μπορεί να χάσει την αποτελεσματικότητά της;

Μέχρι σήμερα δεν ήταν ευρέως γνωστό ότι η συμβατική Βιταμίνη C μπορεί να χάσει την αποτελεσματικότητά της, καθώς είναι ευαίσθητη στο οξυγόνο, τη θερμοκρασία, το pH και το φως. Για το λόγο αυτό, η Caudalie αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα, φέρνοντας την επανάσταση στη φροντίδα του δέρματος!

Τo Εργαστήριο Σχεδιασμού Φυσικής Φόρμουλας της Caudalie επέλεξε να σταθεροποιήσει 4 φορές τη βιταμίνη C για να την διατηρήσει. Έτσι προέκυψε η Βιταμίνη C+, ένα συστατικό που κάνει τη σειρά Vinergetic C+ να ξεχωρίζει! Η επαναστατική αυτή σειρά, που είναι κατάλληλη και για άντρες και για γυναίκες, περιλαμβάνει το πιο δυναμικό κοκτέιλ συστατικών κατά της κουρασμένης, θαμπής και ταλαιπωρημένης επιδερμίδας. Δοκίμασε σήμερα τα προϊόντα:

-Brightening Eye Cream

Αυτή η καινοτόμος κρέμα ματιών της Caudalie μειώνει τους μαύρους κύκλους, λειαίνει κι ενυδατώνει το περίγραμμα των ματιών, κάνοντας το βλέμμα να φαίνεται ξεκούραστο και γεμάτο ενέργεια.

-Vitamin C Energy Serum

Αυτός ο ορός με την πανάλαφρη υφή χρησιμοποιείται πρωί και βράδυ στο πρόσωπο και στον λαιμό, για να φωτίσει και να γεμίσει την επιδερμίδα στη στιγμή. Αποτελεί ένα ιδανικό προϊόν για φρέσκια και ξεκούραστη όψη.

-3-in-1 Vitamin C Energy Moisturizer

Η 3-in-1 Vitamin C Energy Moisturizer είναι κάτι περισσότερο από μια απλή ενυδατική. Φωτίζει και ενυδατώνει την επιδερμίδα, ενώ ταυτόχρονα την προστατεύει από τη ρύπανση.

-Overnight Detox Oil

6 σταγόνες το βράδυ, μόνες τους ή πριν από την κρέμα νύχτας είναι αρκετές για να κάνουν τη διαφορά. Τα 5 πολύτιμα έλαια που περιέχει βοηθούν στην αναζωογόνηση των κουρασμένων επιδερμίδων για φρέσκια όψη στο πρωινό ξύπνημα.

Το ThatsLife σε συνεργασία με την Caudalie κάνουν δώρο σε 3 τυχερές από 3 εξαιρετικά προϊόντα της σειράς Vinergetic C+. Πρόκειται για τα:

Night oil

Eye cream

Moisturizer

Για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό μας, δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Αφήστε μας ένα σχόλιο κάτω από το παρόν άρθρο

Comment στο Facebook Post

Κάντε (δημόσια) κοινοποίηση του διαγωνισμού στο προφίλ σας στο Facebook

Ο διαγωνισμός μας θα διαρκέσει μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2021.

Ακολουθήστε την Caudalie στο INSTAGRAM