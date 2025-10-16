Super Διαγωνισμός με τις Lebee Publications: Κρατάμε τα παιδιά μακριά από οθόνες με 3 υπέροχα βιβλία!

Super Διαγωνισμός με τις Lebee Publications: Κρατάμε τα παιδιά μακριά από οθόνες με 3 υπέροχα βιβλία!

Είμαστε σε μια εποχή που τα μάτια των παιδιών είναι σχεδόν μόνιμα στραμμένα σε μια οθόνη και το να τους χαρίσεις ένα βιβλίο είναι δώρο ζωής. Ειδικά ένα βιβλίο που θα τους ταξιδέψει, θα τους συγκινήσει και θα τους μάθει να βλέπουν τον κόσμο μέσα από τη φαντασία και τη συναισθηματική νοημοσύνη κι όχι μέσα από μια κάμερα. Αν λοιπόν αναρωτιέσαι ποια βιβλία αξίζουν μια θέση στη βιβλιοθήκη για τα παιδιά σου ή για να κάνεις δώρο στους μικρούς σου φίλους, εμείς βρήκαμε τρεις υπέροχες επιλογές. Κι επειδή πιστεύουμε στη δύναμη της ανάγνωσης, σας δίνουμε την ευκαιρία να κερδίσετε 3 υπέροχα βιβλία των Lebee Publications!

Έτσι, 3 τυχερές-οί φίλες-οι θα κερδίσουν από ένα αντίτυπο των παρακάτω ξεχωριστών βιβλίων:

Μια τρυφερή ιστορία για τη φιλία, τη διαφορετικότητα και το φως που κρύβει ο καθένας μας. Το παραμύθι αυτό μιλάει κατευθείαν στην καρδιά, εμπνέοντας τα παιδιά να πιστέψουν στον εαυτό τους και να ανακαλύψουν τη δική τους λάμψη, εκείνη που φωτίζει ακόμα και τις πιο σκοτεινές στιγμές.

“Μετά από πολύ κόπο ένας καταφερτζής λαγός αποκτά το αστεράκι των ονείρων του. Τι θα συμβεί, όμως, όταν συναντήσει μια καμηλοπάρδαλη που έχει χάσει το χρώμα της, έναν προβληματισμένο τυφλοπόντικα και μια χελώνα με σπασμένο καβούκι;

Ένα βιβλίο για την προσφορά, την ενσυναίσθηση και την άνευ όρων αγάπη. Γιατί η ευτυχία είναι αληθινή μόνο όταν μοιράζεται.”

Τρεις μικρές αλλά γεμάτες δύναμη ιστορίες που αγγίζουν μεγάλα θέματα, όπως την αγάπη, την απώλεια, την ελπίδα. Ένα βιβλίο που μπορεί να διαβαστεί από μικρούς και μεγάλους, γιατί μέσα στις απλές του λέξεις κρύβεται μια βαθιά αλήθεια: πως η ζωή, ακόμα και με τις δυσκολίες της, είναι γεμάτη φως.

“Τα «Παραμύθια για την πραγματικότητα» είναι ένα βιβλίο που περιλαμβάνει τρεις πραγματικές ιστορίες, βασισμένες σε υπαρκτά πρόσωπα. Όλες πραγματεύονται θέματα όπως οι αναπηρίες και ο θάνατος.

Σκοπός του βιβλίου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν και να διαχειριστούν καλύτερα ζητήματα τέτοιας φύσεως, είτε γιατί τα αντιμετωπίζουν τα ίδια, είτε γιατί μπορεί να συναντήσουν ανθρώπους που χαρακτηρίζουν εκείνους.

Τρεις ιστορίες που διδάσκουν τη δύναμη της ψυχής, ότι μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα, ακόμα κι αν δεν ακολουθήσουμε τον συνήθη τρόπο, αυτόν που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι, γιατί είμαστε διαφορετικοί.”

Μια συλλογή ποιημάτων γεμάτη ρυθμό, χιούμορ αλλά και συναισθήματα. Ιδανική για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, που θα αγαπήσουν τη μουσικότητα των στίχων και τη χαρά του λόγου. Ένα βιβλίο που “τραγουδάει” και ξυπνάει τη φαντασία φέρνοντας χαμόγελα.

“Το βιβλίο «Μια αχώριστη παρέα» αναφέρεται σε μια παρέα παιδιών που αυτοσυστήνονται και προβάλλουν τους χαρακτήρες τους μέσα από είκοσι ποιήματα. Ο μικρός αναγνώστης, διαβάζοντας το καθένα, μαθαίνει περισσότερα πράγματα για κάθε παιδί της παρέας, τα ενδιαφέροντά του, τα χαρακτηριστικά του, τα επιτεύγματα και τις αγωνίες του.

Στόχος του βιβλίου είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών ώστε να ταυτιστούν με τα παιδιά της παρέας, να συγκριθούν και να αναζητήσουν μέσα από τα ποιήματα ομοιότητες ή διαφορές που θα τα εμπνεύσουν, θα τα προβληματίσουν ή θα τα παρακινήσουν προς νέα ενδιαφέροντα. Όλα τα ποιήματα διαβάζονται ευχάριστα και όλα αφήνουν μια ευχάριστη αίσθηση, ηρεμία, ικανοποίηση και χαρά στην ψυχοσύνθεση του παιδιού.

Επίσης, είναι σημαντικό ότι το βιβλίο δίνει τη δυνατότητα τόσο στα παιδιά με ακουστική αναπηρία όσο και στα παιδιά με οπτική αναπηρία να απολαύσουν τα ποιήματα και να γνωρίσουν τους φίλους της αχώριστης παρέας. Είναι ένα βιβλίο για όλα τα παιδιά.

Το βιβλίο μέσω της τεχνικής του QR code είναι προσβάσιμο για παιδιά με οπτική και ακουστική αναπηρία.”

Φυσικά, κάθε παιδί πρέπει να διαβάζει όμορφες ιστορίες. Εσύ θέλεις να είσαι αυτή/αυτός που θα κερδίσει ένα υπέροχο παιδικό βιβλίο για να το διαβάζεις με το παιδί σου, το ανηψάκι σου ή το βαφτιστήρι σου και να κάνετε μαζί digital detox; Αν ναι, το That’s Life μαζί με τις Lebee Publications κάνει δώρο τα 3 υπέροχα βιβλία που είδατε παραπάνω σε 3 τυχερούς (από 1 βιβλίο ο κάθε τυχερός φίλος μας), που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό.

Λάβε και εσύ μέρος, ακολουθώντας τα εξής απλά βήματα:

Comment κάτω από το άρθρο (υποχρεωτικό το σχόλιο κάτω από το άρθρο)

Like στη σελίδα μας στο facebook & instagram

Like στις σελίδες facebook & instagram των Lebee Publications.

Ο διαγωνισμός θα είναι σε ισχύ μέχρι και την Τρίτη 28/10/2025!

Καλή τύχη σε όλους!!!