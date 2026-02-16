Ο Akylas είναι και επίσημα ο μεγάλος νικητής του Sing For Greece και ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στη Βιέννη.

Ο 27χρονος τραγουδιστής κατάφερε να συγκεντρώσει συνολικά 48 βαθμούς από το τηλεοπτικό κοινό και τις δύο επιτροπές, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στον εθνικό τελικό. Η ανακοίνωση του αποτελέσματος έφερε έντονη συγκίνηση στη σκηνή, με τη μητέρα του να σπεύδει στο πλευρό του και να ξεσπά σε δάκρυα χαράς στην αγκαλιά του.

Από τα πρώτα κιόλας live του Sing For Greece, ο Akylas είχε ξεχωρίσει, θεωρούμενος από πολλούς το απόλυτο φαβορί για την εκπροσώπηση της Ελλάδας. Με σταθερές εμφανίσεις και δυνατή σκηνική παρουσία, κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο του κοινού όσο και των επιτροπών.

Λίγα λεπτά μετά τη νίκη του, έκανε την πρώτη του αποκλειστική δήλωση στο TLIFE, εμφανώς συγκινημένος για όσα βίωσε στη βραδιά του τελικού.

«Πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση. Ανατριχιάζω διαρκώς, μόνο που το σκέφτομαι όλο αυτό που συνέβη σήμερα… Θα προσπαθήσω να κάνω όλα τα άτομα που πίστεψαν σε μένα περήφανα. Είμαι πραγματικά speechless. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Λες και είμαι σε όνειρο», δήλωσε αποκλειστικά ο Akylas.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σκηνή της Eurovision έχει ήδη ξεκινήσει, με τον Akylas να ετοιμάζεται πλέον για τη μεγάλη πρόκληση του Μαΐου, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στη Βιέννη.

