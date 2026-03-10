Για τις σχέσεις, τη μητρότητα σε πολύ νεαρή ηλικία αλλά και τα χρήματα που κερδίζει από τα social media μίλησε η Cinderella, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Πρωινό» την Τρίτη 10 Μαρτίου.

Η γνωστή Instagrammer εξήγησε πως για εκείνη δεν έχει σημασία αν ένας άντρας κερδίζει λιγότερα χρήματα από την ίδια. Αυτό που τη νοιάζει, όπως είπε, είναι να έχει διάθεση να δουλεύει και να μην βασίζεται οικονομικά σε εκείνη.

«Δεν θέλω να με εκμεταλλεύονται». Μιλώντας για το είδος του συντρόφου που θέλει στο πλευρό της, η Cinderella ήταν ξεκάθαρη.

Όπως ανέφερε, δεν την απασχολεί το εισόδημα ενός άντρα, αρκεί να μην περιμένει να καλύπτει εκείνη όλα τα έξοδα. Μάλιστα αποκάλυψε ότι στο παρελθόν έχει βρεθεί σε σχέση όπου ο σύντροφός της θεωρούσε δεδομένο ότι θα πληρώνει τα πάντα.

«Δεν με απασχολεί αν ένας άντρας βγάζει λιγότερα λεφτά από μένα. Με νοιάζει να μην είναι αργόσχολος. Έχει συμβεί να πει κάποιος “η Μαρία έχει λεφτά, οπότε θα κάτσω σπίτι, θα βγω βόλτα και θα πληρώσει εκείνη το ενοίκιο και όλα”. Αυτό δεν μου αρέσει, γιατί σημαίνει ότι με εκμεταλλεύεσαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται σε σχέση και ότι εκτιμά ιδιαίτερα το γεγονός πως ο σύντροφός της είναι «ακομπλεξάριστος» με τη δουλειά της στα social media αλλά και με τον έντονο χαρακτήρα της.

Η μητρότητα στα 20 και οι δυσκολίες

Η Cinderella αναφέρθηκε επίσης στον γιο της, τον μικρό Βασίλη, που απέκτησε με τον τράπερ Ricta. Όπως είπε, έγινε μητέρα μόλις στα 20 και τα πρώτα χρόνια ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά. «Έχω ένα παιδάκι τεσσάρων ετών, τον Βασίλη. Μέχρι να φτάσει δύο χρονών ήταν πολύ δύσκολο. Δεν μιλάει ακόμη, δεν καταλαβαίνεις τι θέλει και αυτό για μένα ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Τώρα υπάρχουν άλλες δυσκολίες, αλλά μπορούμε να συνεννοηθούμε», εξήγησε.

Παρότι η εμπειρία της μητρότητας σε τόσο νεαρή ηλικία δεν ήταν εύκολη, δήλωσε ότι κατάφερε να βρει ισορροπία στη ζωή της, ενώ διατηρεί πολύ καλή σχέση με τον πατέρα του παιδιού της.

Τα έσοδα που άγγιξαν το μισό εκατομμύριο

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στον Fipster στο YouTube, η influencer είχε μιλήσει και για τα οικονομικά της, αποκαλύπτοντας ότι τα ακαθάριστα έσοδά της για το 2025 έφτασαν περίπου τις 480.000 ευρώ. «Έβγαλα λίγο πιο κάτω από μισό εκατομμύριο», είχε πει χαρακτηριστικά. Παρά την οικονομική της επιτυχία, η ίδια ξεκαθαρίζει πως στις προσωπικές της σχέσεις αυτό που μετράει περισσότερο δεν είναι τα χρήματα, αλλά η διάθεση του άλλου να προσπαθεί και να στέκεται ισότιμα δίπλα της.