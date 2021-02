E-Learning Masterclass in Facebook Marketing! Το πληρέστερο course για το Facebook είναι διαθέσιμο από την KnowCrunch

Η KnowCrunch παρουσιάζει το νέο E-Learning Masterclass in Facebook Marketing διάρκειας 13 ωρών για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Ένα video on demand course με instructors σημαντικούς επαγγελματίες της αγοράς που περιλαμβάνει όλα τα νέα χαρακτηριστικά του Facebook.

Στο course αυτό περιλαμβάνεται βήμα-βήμα και λεπτομερώς:

Ναχειρίζεστεσωστάτα Facebook Newsfeed, Profile, Groups, Events.

Να δημιουργείτε σωστά FacebookPages.

Να δημιουργείτε δημιουργικά και αποδοτικά posts & stories.

Να προγραμματίζετε και να στοχεύετε τα posts σας.

Ναδιαχειρίζεστετο Commerce manager, Business manager, Collaboration Manager και Business Suite.

Να δημιουργείτε locations ή shops με τα products του e-shop σας.

Να διαχειρίζεστε τα μηνύματα των πελατών σας στο inbox.

Να διαβάζετε Facebookinsights και να αναλύετε τα στατιστικά σας.

Να προτείνετε και να υλοποιείτε την δική σας στρατηγική.

Το E-Learning Masterclass in Facebook Marketing απευθύνεται σε όσους θέλουν να χειρίζονται άριστα το Facebook αλλά και να προωθούν στη δημοφιλή social πλατφόρμα το δικό τους brand ή το brand των πελατών τους.

Το E-Learning Masterclass in Facebook Marketing πραγματοποιείται με τη μορφή video on demand, δηλαδή σε σύγχρονη virtual πλατφόρμα που χρησιμοποιούν τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως. Οι σπουδαστές έχουν πρόσβαση στην ύλη για 6 μήνες και μπορούν να παρακολουθούν το course στον δικό τους χρόνο. Έχουν επιπλέον bonus υλικό, το οποίο ανανεώνεται συνεχώς και πρόσβαση σε Facebook support group, όπου οι instructors απαντούν σε κάθε απορία.

Η τιμή εγγραφής στο E-Learning Masterclass in Facebook Marketing είναι 350€ και υπάρχει ειδική τιμή 250€ για φοιτητές, ανέργους και περισσότερα άτομα από την ίδια εταιρεία. Επισκεφθείτε το website της KnowCrunch και κλείστε εγκαίρως την συμμετοχή σας στο course, πριν εξαντληθούν οι θέσεις.

Η KnowCrunch είναι ένας διεθνής οργανισμός που παρέχει υψηλού επιπέδου in-class, live webinar και video learning courses με έμφαση σε θέματα business, marketing & digital marketing.