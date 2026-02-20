Η προσωπική ζωή της Κάιλι Τζένερ φαίνεται πως έχει αλλάξει ρυθμό, και μάλιστα αισθητά. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Radar Online, η επιχειρηματίας και influencer έχει μετατοπίσει το κέντρο βάρους της καθημερινότητάς της στη σχέση της με τον Τιμοτέ Σαλαμέ, αφήνοντας – όπως λένε άνθρωποι από τον κύκλο της – λιγότερο χώρο για τις φίλες της.

Άτομα από το περιβάλλον της υποστηρίζουν ότι περνά πλέον το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της με τον σύντροφό της, γεγονός που έχει περιορίσει τις συναντήσεις με τη στενή της παρέα. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο makeup artist Άριελ Τεχάδα, η Ίρις Πάλμερ, η τραγουδίστρια Τζαστίν Σκάι και η κολλητή της Στέισι Καρανικολάου.

EXCLUSIVE: Kylie Jenner Sidelines Glam Gang — Reality Star ‘Has Ditched Her Grooming Regime’ to Make More Room for Lover Timothée Chalamet https://t.co/jIdRvyvIk6 pic.twitter.com/0ZXIROdAZK — Radar Online (@radar_online) February 19, 2026



Πηγή που μίλησε στο μέσο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όλοι χαίρονται που έχει βρει αυτόν τον έρωτα με τον Τίμι και είναι ερωτευμένη, όμως είναι ξεκάθαρο πως έχει γίνει η απόλυτη προτεραιότητά της, πέρα από τα παιδιά της. Οι φίλες της νιώθουν κάπως παραμελημένες». Και πρόσθεσε: «Οι βραδιές μόνο με κορίτσια έχουν γίνει σπάνιες. Κάθε φορά που ο Τίμι είναι απασχολημένος, τότε καλεί τις φίλες της. Πολλές γυναίκες ακολουθούν αυτό το μοτίβο, οπότε δεν είναι ότι οι φίλες της θα της γυρίσουν την πλάτη. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες γκρίνιες και πληγωμένα συναισθήματα».

Παρά τις όποιες μουρμούρες, όλα δείχνουν πως η σχέση του ζευγαριού εξελίσσεται σοβαρά. Δημοσίευμα του Us Weekly αναφέρει ότι ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός και η επιχειρηματίας έχουν ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε αρραβώνα μέσα στη χρονιά. Μάλιστα, πριν από λίγες εβδομάδες έγινε γνωστό ότι συγκατοικούν, με τον Σαλαμέ να συμμετέχει ενεργά στην καθημερινότητα των παιδιών της Τζένερ, της 7χρονης Στόρμι και του 3χρονου Έιρ, που έχει αποκτήσει με τον ράπερ Τράβις Σκοτ.