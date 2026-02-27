Ένταση και αμηχανία προκάλεσε η εμφάνιση του Κώστα Δόξα στο «Πρωινό», όταν ο τραγουδιστής προχώρησε σε μια κίνηση που αιφνιδίασε τόσο τον παρουσιαστή όσο και τους τηλεθεατές. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο και επιχείρησε να προβάλει βίντεο με την ανήλικη κόρη του, υποστηρίζοντας πως η μητέρα της και πρώην σύζυγός του, Μαρία Δεληθανάση, την είχε τιμωρήσει για επτά ώρες. Ο Γιώργος Λιάγκας αντέδρασε άμεσα, ζητώντας επανειλημμένα να σταματήσει η προβολή και να μην ακουστεί η φωνή του παιδιού.

Η συνέντευξη μεταδόθηκε την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Δικαιοσύνης για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης καταδίκασε τον τραγουδιστή σε ποινή φυλάκισης τριών ετών, με εκτέλεση τεσσάρων μηνών.

Στο επίμαχο απόσπασμα, ο Κώστας Δόξας, εμφανώς φορτισμένος, ανέφερε πως στο βίντεο η κόρη του κλαίει και ουρλιάζει έπειτα από πολύωρη τιμωρία. Παρά τις εκκλήσεις του παρουσιαστή, επιχείρησε να προχωρήσει στην αναπαραγωγή του υλικού. Λίγο πριν πατήσει «play», δήλωσε: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την κόρη μου αυτή τη στιγμή. Δεν θα δείξω, δεν θα δείξω κάτι. Θα παίξω κάτι».

Η αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα ήταν άμεση και έντονη: «Όχι, όχι, όχι, μην το κάνεις. Μην το κάνεις Κώστα, μη… Μια στιγμή, μια στιγμή, περίμενε, περίμενε. Μην το κάνεις Κώστα, Κώστα, Κώστα σε παρακαλώ, μην το… κόψτε τον ήχο! Δεν ξέρω, περίμενε μια στιγμή. Κόψτε το, κόψτε το. Τι είναι αυτό; Μην… όχι παιδιά, όχι παιδιά σας παρακαλώ πολύ. Κώστα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην μου το κάνεις αυτό τώρα. Κόψτε τον ήχο».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής περιέγραψε το περιεχόμενο του βίντεο λέγοντας: «Το Σοφάκι μου, σε αυτό το βίντεο είναι 7 ώρες ήδη τιμωρία. 7 ώρες τιμωρία. Όλη τη μέρα τιμωρία και δεν αντέχει. Στο τέλος του βίντεο λέει ουρλιάζοντας “δεν μπορώ να αναπνεύσω”. Και της λέει “δεν πειράζει, μόλις ηρεμήσεις θα αναπνεύσεις”. Το βίντεο αυτό μου το γράφει και μου το στέλνει».

Ο παρουσιαστής, αφού ζήτησε να απομονωθεί ο ήχος, απευθύνθηκε στον καλεσμένο του με σαφή τοποθέτηση: «Τα παιδιά πρέπει να τα αφήνουμε απέξω. Πρέπει τα παιδιά να τα αφήνουμε απέξω από τις δικές μας διενέξεις. Εγώ, ακούω τι λες, ότι έχεις κακοποιηθεί. Από την άλλη μία γυναίκα δικαιώθηκε σε ένα δικαστήριο με μια βαρύτατη ποινή. Άρα, προς το παρόν δικαστικά έχει δικαιωθεί εκείνη. Και όχι εσύ. Εγώ καταλαβαίνω τι λες… Δεν ξέρω αν σε πιστεύω ή όχι, λες κάποια πράγματα δικά σου. Από εκεί και πέρα όμως, το να λες για το παιδί, Κώστα μου επέτρεψέ μου να σου πω, είναι λάθος, αυτά τα πράγματα για τα παιδιά μένουνε. Θα μου πεις, και να μείνει μια ρετσινιά ότι ο μπαμπάς έδερνε τη μαμά; Δεν μπορεί όμως… υπάρχει και μια ιατροδικαστική έκθεση βρε Κώστα μου, ότι τη χτύπησες και στα χείλη».

Νωρίτερα, στην εκπομπή «Buongiorno» είχαν προβληθεί δηλώσεις του τραγουδιστή μετά την ανακοίνωση της απόφασης. Σε αυτές τόνισε: «Αυτό, που έχω να δηλώσω, είναι κάτι πολύ γενικό. Να προσέχουμε τους συντρόφους που επιλέγουμε. Αν ποτέ κάποιος άντρας φάει ξύλο στο οικογενειακό του περιβάλλον, να το δηλώνει. Έχω κάνει ήδη έφεση. Προφανώς και δεν αισθάνομαι δικαιωμένος γι’ αυτό και πάμε ένα βήμα παρακάτω. Νομίζω τα είπα όλα».

Σε ερώτηση για την αποχώρησή του από το «J2US» μετά την καταδικαστική απόφαση, απάντησε λιτά: «Τι να πω; Δεν είναι δική μου ανακοίνωση».

Σε ό,τι αφορά τη δικαστική εξέλιξη, το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης τριών ετών με εκτέλεση τεσσάρων μηνών για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της πρώην συζύγου του. Ο ίδιος, κατά την απολογία του, αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ στο πλευρό του βρέθηκε ως συνήγορος υπεράσπισης ο Σπύρος Δημητρίου. Από την άλλη πλευρά, οι δικηγόροι της μηνύτριας, Νίκος Διαλυνάς, Άρτεμις Διαλυνά και Νάσος Διαλυνάς, εξέφρασαν ικανοποίηση για την απόφαση.

Την επόμενη ημέρα, το Open ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Κώστας Δόξας δεν θα συνεχίσει στο μουσικό σόου όπου διαγωνιζόταν μαζί με τη Μαίρη Αργυριάδου. Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Το Open ανακοινώνει ότι στην παραγωγή του “Just the 2 of Us” δεν θα συμμετάσχει πλέον ο Κώστας Δόξας».