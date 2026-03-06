Σίγουρα θα έχετε ακούσει εκείνη την παλιά συμβουλή που λέει ότι αν παίρνουμε το μωρό συνέχεια αγκαλιά θα το κακομάθουμε και μετά δεν θα μας αφήνει σε ησυχία. Είναι από εκείνες τις ατάκες που περνάνε από στόμα σε στόμα και μας γεμίζουν άγχος χωρίς λόγο. Η αλήθεια όμως είναι πολύ πιο γλυκιά και η επιστήμη πλέον το επιβεβαιώνει με κάθε τρόπο. Για ένα μωράκι η αγκαλιά δεν είναι κάποια πολυτέλεια ή ένα καπρίτσιο που πρέπει να κόψουμε. Είναι μια ανάγκη επιβίωσης τόσο σημαντική όσο το γάλα του και ο ύπνος του. Πριν καν αρχίσει να βλέπει καθαρά ή να καταλαβαίνει τις λέξεις μας το μωρό διαβάζει τον κόσμο μέσα από το άγγιγμα και τη ζεστασιά μας.

Η πρώτη γλώσσα που μαθαίνουμε είναι το άγγιγμα

Το δέρμα μας είναι το πρώτο κανάλι επικοινωνίας που έχουμε με το παιδί μας. Από την πρώτη στιγμή που έρχεται στον κόσμο η επαφή αυτή του δίνει να καταλάβει ότι είναι ασφαλές και ότι κάποιος το φροντίζει. Όταν κρατάμε το μωρό στην αγκαλιά μας συμβαίνουν μαγικά πράγματα στο σώμα του. Το νευρικό του σύστημα ηρεμεί και οι ζωτικές του λειτουργίες μπαίνουν σε μια σειρά. Με πολύ απλά λόγια ο εγκέφαλός του μαθαίνει ότι η ζωή είναι όμορφη και προστατευμένη. Είναι ο τρόπος του να νιώθει ότι δεν είναι μόνο του σε αυτόν τον καινούργιο και άγνωστο κόσμο.

Μια αγκαλιά που βοηθάει το παιδί να μεγαλώσει σωστά

Η φυσική επαφή δεν είναι μόνο συναίσθημα και τρυφερότητα αλλά έχει και μια βαθιά βιολογική πλευρά. Έρευνες δείχνουν ότι το απαλό χάδι και η ζεστασιά βοηθούν τον εγκέφαλο του μωρού να αναπτυχθεί καλύτερα ενισχύοντας τη μνήμη και τη μάθηση. Υπάρχουν μάλιστα μελέτες που λένε ότι η αγκαλιά επηρεάζει θετικά ακόμα και το ανοσοποιητικό του σύστημα. Όταν το μωρό νιώθει το σώμα μας η ορμόνη του στρες πέφτει και η καρδιά του χτυπάει πιο ήρεμα. Ακόμα και η θερμοκρασία του σώματός του σταθεροποιείται όταν ακουμπάει πάνω μας.

Τα μωρά δεν ξέρουν τι θα πει πονηριά

Πολλοί γονείς φοβούνται ότι θα γίνουν δέσμιοι της αγκαλιάς αλλά τα νεογέννητα δεν έχουν την ικανότητα να μας χειραγωγήσουν. Αντίθετα όταν ένα μωρό παίρνει όση αγάπη και επαφή χρειάζεται νιώθει σιγουριά. Αυτό το αίσθημα της ασφάλειας είναι που θα το βοηθήσει αργότερα να γίνει ένας ανεξάρτητος άνθρωπος με αυτοπεποίθηση. Η αγκαλιά είναι το πρώτο περιβάλλον που γνωρίζει και εκεί μέσα χτίζει την εμπιστοσύνη του για όλα όσα θα έρθουν μετά. Είναι το πιο απλό και το πιο σπουδαίο δώρο που μπορούμε να του δώσουμε από την πρώτη μέρα.