Ξέχνα τα ρομαντικά σκηνικά με κεριά και κρασί. Για τη Gen Z, αυτά ανήκουν περισσότερο σε ταινία παλιάς εποχής παρά στην πραγματική ζωή. Η νέα γενιά θέλει γνωριμίες που συνδυάζουν δράση, υγεία και αυθεντικότητα. Έτσι, αντί για το κλασικό δείπνο σε ένα εστιατόριο, το πρώτο ραντεβού μπορεί κάλλιστα να βρει δύο νέους σε ένα γήπεδο padel, σε μια βόλτα για τρέξιμο ή ακόμα και σε ένα group workout.

Το ξενύχτι και το αλκοόλ έχουν χάσει τη λάμψη τους (και αν με ρωτάς… ευτυχώς). Οι Gen Zers προτιμούν το πρωινό run από το ξημέρωμα σε ένα club. Η επιλογή δεν είναι μόνο θέμα φυσικής κατάστασης αλλά και lifestyle, όπως εξοικονόμηση χρημάτων, επένδυση στην ευεξία και διάθεση για εμπειρίες που γεμίζουν ενέργεια. Και κάπου εκεί, οι ενδορφίνες παίρνουν τη θέση του ποτού ως το νέο «μαγικό φίλτρο» για χημεία.

Το στοιχείο του παιχνιδιού

Έτσι, ένα αθλητικό ραντεβού δείχνει πλευρές του άλλου που δύσκολα φαίνονται σε ένα τραπέζι με κεριά. Θα γελάσει με τα λάθη του ή θα πάρει τα πάντα σοβαρά; Θα στηρίξει τον συμπαίκτη του ή θα γίνει υπερβολικά ανταγωνιστικός; Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες λειτουργούν σαν teaser για τον χαρακτήρα του. Γι’ αυτό και δραστηριότητες όπως το bowling, το padel ή ακόμη και ένας αγώνας μπάσκετ γίνονται το νέο πεδίο φλερτ.

Το σωστό match στην επιλογή

Φυσικά, υπάρχει και εδώ η παγίδα. Αν ο ένας είναι expert και ο άλλος τελείως αρχάριος, η αμηχανία καραδοκεί. Γι’ αυτό το ιδανικό είναι να επιλέγεται μια δραστηριότητα όπου και οι δύο ξεκινούν από παρόμοια βάση. Έτσι, αποφεύγονται τα «ick moments» και η εμπειρία παραμένει διασκεδαστική.

Όπως και να έχει, το ότι η Gen Z αλλάζει το dating game δεν σημαίνει πως τα κλασικά ραντεβού με φαγητό και ποτό εξαφανίζονται. Απλώς, πλέον δεν είναι η μόνη αι κυρίως η πρώτη επιλογή. Για κάποιους, η σπίθα ανάβει στο γήπεδο, για άλλους (μεγαλύτερους – ας μη γελιόμαστε), το ποτήρι κρασί με το κοψίδι παραμένει αξεπέραστο. Το σίγουρο, πάντως είναι ότι το μέρος δεν έχει τόση σημασία όσο ο άνθρωπος που κάθεται δίπλα σου, κι αυτό δε γίνεται να αλλάξει σε καμία γενιά!