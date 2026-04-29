Στην πολιτεία της Οντίσα στην Ινδία, ένας άνδρας βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα αδιέξοδο που, τελικά, τον οδήγησε σε μια πράξη που δύσκολα μπορεί να χωρέσει ο νους. Ο Τζίτου Μούντα, μέλος τοπικής φυλής, επιχείρησε να αποκτήσει πρόσβαση στα χρήματα της αποθανούσας αδελφής του, τα οποία ανέρχονταν σε περίπου 20.000 ρουπίες, δηλαδή κοντά στα 180 ευρώ.

Η επίσκεψή του σε υποκατάστημα της Indian Overseas Bank, όμως, δεν είχε την έκβαση που περίμενε. Οι υπάλληλοι του ξεκαθάρισαν ότι χωρίς επίσημο πιστοποιητικό θανάτου, καμία ανάληψη από τρίτο πρόσωπο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Η στιγμή που προκάλεσε σοκ

#Odisha | A #tribal man unearthed his dead #sister‘s #skeleton and staged protest in front of a rural bank with the skeleton to get back her deposited money. According to the police, the man went to the bank to withdraw the amount from his sister’s account. But the bank official… pic.twitter.com/JTKuxpLKqO — The Times Of India (@timesofindia) April 28, 2026



Αντί να αναζητήσει άλλες λύσεις μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας, ο Μούντα αντέδρασε με τρόπο που πάγωσε την τοπική κοινωνία. Λίγη ώρα αργότερα, επέστρεψε στην τράπεζα κουβαλώντας στους ώμους του τα λείψανα της αδελφής του, η οποία είχε ταφεί μόλις λίγες ημέρες πριν.

Η εικόνα ήταν απόκοσμη. Το σώμα, τυλιγμένο πρόχειρα σε πλαστικό σάκο, έγινε το «αποδεικτικό στοιχείο» που ο ίδιος θεώρησε απαραίτητο για να πείσει τους υπαλλήλους. Πλάνα που κατέγραψαν ινδικά τηλεοπτικά δίκτυα κατέγραψαν την σκηνή, η οποία γρήγορα έκανε τον γύρο της χώρας.

A man in Odisha dug up his deceased sister’s grave and brought her skeleton to the bank Just to prove she had died. He had been trying to withdraw ₹20,000 from her account, but bank officials kept insisting he bring the account holder in person. Despite repeatedly telling them… pic.twitter.com/hICEqwvPFu — Woke Eminent (@WokePandemic) April 28, 2026

Η απάντηση της τράπεζας και το μεγαλύτερο ζήτημα

Από την πλευρά της, η Indian Overseas Bank χαρακτήρισε το περιστατικό «αλγεινό», υποστηρίζοντας ότι ο άνδρας αρνήθηκε να ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως το αίτημά του θα εξεταστεί άμεσα, εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα έγγραφα.

Πίσω από την ακραία εικόνα, ωστόσο, αναδεικνύεται ένα βαθύτερο πρόβλημα. Σε πολλές αγροτικές περιοχές της Ινδίας, η πρόσβαση σε βασικές διοικητικές υπηρεσίες δεν είναι αυτονόητη. Η έκδοση ενός πιστοποιητικού θανάτου μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα ή και αδύνατη, ειδικά για ανθρώπους που ζουν στο περιθώριο του συστήματος.