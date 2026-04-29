Η Samsung Electronics Co., Ltd., ανακοίνωσε ότι η επιμελημένη ψηφιακή έκθεση Art Basel Hong Kong 2026, θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο Samsung Art Store και θα περιλαμβάνει 20 σύγχρονους καλλιτέχνες. Η συλλογή προβάλλεται σε εντυπωσιακή ανάλυση 4K στο Samsung Art Store.

«Χτίζοντας πάνω σε έξι χρόνια συνεργασίας με την έκθεση Art Basel, αυτή η συλλογή αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο τέχνης που προσφέρει το Samsung Art Store, μεταμορφώνοντας τα σπίτια σε προσωπικές γκαλερί που ταιριάζουν σε κάθε γούστο», σημείωσε ο Bongjun Ko, Αντιπρόεδρος του τμήματος Visual Display (VD) Business στη Samsung Electronics. «Η εκπληκτική τεχνολογία οθονών μας φέρνει ανεκτίμητα έργα τέχνης στα σπίτια με εντυπωσιακό ρεαλισμό, ώστε ο καθένας να μπορεί να γίνει συλλέκτης».

Παρουσιάζοντας τη Συλλογή Art Basel Hong Kong 2026

Η Συλλογή Art Basel Hong Kong 2026 περιλαμβάνει 25 έργα τέχνης από 20 ανερχόμενους και καταξιωμένους καλλιτέχνες, που εκπροσωπούνται από οκτώ κορυφαίες γκαλερί: Bank, CLC Gallery Venture, Don Gallery, Tomio Koyama, Pearl Lam, Lin & Lin, Rossi & Rossi και Vacancy.

Η προσεκτικά επιμελημένη συλλογή αποτυπώνει τον πολιτιστικό δυναμισμό και τις διαφορετικές οπτικές που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή του Χονγκ Κονγκ. Στα highlights περιλαμβάνονται:

Η κινεζική καλλιτεχνική κληρονομιά και η καινοτομία, μέσα από έργα 11 Κινέζων καλλιτεχνών, που καλύπτουν έξι δεκαετίες σύγχρονης καλλιτεχνικής πρακτικής.

Michael Najjar, “Europa” (2016). Ο Najjar είναι Γερμανός ζωγράφος και εκπαιδευμένος αστροναύτης, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να συμμετάσχει σε επερχόμενη διαστημική πτήση με το VSS Unity της Virgin Galactic.

Sun Yitian, “Ken” (2023). Το έργο της Yitian έχει παρουσιαστεί σε σημαντικές διεθνείς συλλογές, συμπεριλαμβανομένης συνεργασίας με τον Nicolas Ghesquière για τη συλλογή Pre-Fall 2024 της Louis Vuitton.

Ha Bik Chuen, “Wheatfield A” (1994) και “Untitled” (1995). Ο Chuen ήταν αυτοδίδακτος σύγχρονος καλλιτέχνης, του οποίου το εκτενές αρχείο (που εκτείνεται σε 500 κιβώτια) βρίσκεται ψηφιακά στο Asia Art Archive για ακαδημαϊκή πρόσβαση.

«Η Art Basel Hong Kong αναζητά πάντα νέους τρόπους για να διευρύνει το πώς οι άνθρωποι βιώνουν την τέχνη», δήλωσε η Angelle Siyang Le, Διευθύντρια της Art Basel Hong Kong. «Η συνεργασία μας με τη Samsung βοηθά να φέρουμε την τέχνη στα σπίτια μας, με έναν τρόπο που είναι ταυτόχρονα προσβάσιμος και πραγματικά υψηλής ποιότητας. Δεν πρόκειται για αντικατάσταση της γκαλερί, αλλά στοχεύει στο να δώσουμε σε περισσότερους ανθρώπους την ευκαιρία να ζουν με σπουδαία τέχνη, κάθε μέρα».

Το Samsung Art Store είναι διαθέσιμο σε όλη τη σειρά Art TV. Η πλατφόρμα διαθέτει πάνω από 5.000 έργα από 80+ συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένης της νεο-λανσαρισμένης Συλλογής Art Basel Hong Kong 2026. Ως το κορυφαίο brand τηλεοράσεων στον κόσμο για 20 συναπτά έτη,1 η Samsung συνεχίζει να εξελίσσει την τεχνολογία οθονών, με στόχο την πιστή απόδοση των έργων τέχνης.

1 Πηγή: Omdia, Φεβρουάριος 2026. Μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς τηλεοράσεων ανά κατασκευαστή, βάσει ετήσιων πωλήσεων σε όγκο και έσοδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Omdia, η Samsung είναι η κορυφαία μάρκα τηλεοράσεων παγκοσμίως για 20 συναπτά έτη. Παρέχεται αποκλειστικά για γενική ενημέρωση· δεν συνιστά έγκριση, πιστοποίηση ή σύσταση από την Omdia.