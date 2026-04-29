Αν θέλεις ένα γλυκό που να είναι λίγο πιο ιδιαίτερο, αλλά χωρίς να σε αγχώσει στην εκτέλεση, αυτό το εκμέκ με κανταΐφι, ραβέντι και βελούδινη κρέμα είναι πραγματικά υπέροχο. Έχει τραγανή βάση, φρουτένια οξύτητα και ανάλαφρη υφή που το κάνει πολύ ξεχωριστό.

Υλικά

200 γρ. κανταΐφι

60 γρ. βούτυρο αγελάδας, λιωμένο

800 γρ. ραβέντι, καθαρισμένο και κομμένο σε κομμάτια περίπου 4 εκ.

500 γρ. ζάχαρη

χυμός από 1 κλημεντίνη

900 ml πλήρες γάλα

4 μεγάλοι κρόκοι αυγών

2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

80 γρ. κορν φλάουρ

600 ml κρέμα γάλακτος πλήρης, για χτύπημα

Εκτέλεση

Ξεκινάς με το κανταΐφι

Προθέρμανε τον φούρνο στους 200°C, στους 180°C αν είναι με αέρα.

Άνοιξε καλά τις ίνες από το κανταΐφι με τα χέρια σου, ώστε να αφρατέψει, και άπλωσέ το σε ένα μεγάλο ταψί ή πυρίμαχο σκεύος.

Λιώσε το βούτυρο και ανακάτεψέ το με το κανταΐφι, ώστε να πάει παντού. Βάλε το ταψί στον φούρνο και ψήσε για 40 με 45 λεπτά, μέχρι να γίνει τραγανό και να πάρει ωραίο χρυσαφένιο χρώμα.

Ετοιμάζεις το ραβέντι

Βάλε το ραβέντι σε ένα μεγάλο τηγάνι και πασπάλισέ το με 300 γρ. από τη ζάχαρη. Πρόσθεσε τον χυμό της κλημεντίνης και 300 ml νερό.

Άφησέ το να πάρει βράση σε δυνατή φωτιά και μετά χαμήλωσε ελαφρώς. Σιγόβρασε για 5 με 8 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει το ραβέντι, αλλά να μη διαλυθεί.

Με μια τρυπητή κουτάλα βγάλε το ραβέντι και άφησέ το σε ένα πλατύ μπολ ή δίσκο να κρυώσει.

Βάλε ξανά το τηγάνι με το σιρόπι στη φωτιά και άφησέ το 3 με 4 λεπτά, μέχρι να δέσει ελαφρώς. Άφησέ το και αυτό να κρυώσει.

Στήνεις τη βάση

Όταν το κανταΐφι είναι έτοιμο, άφησέ το λίγο να πέσει η θερμοκρασία του και μετά σπάσ’ το ελαφρά. Άπλωσέ το ομοιόμορφα σε ένα μπολ σερβιρίσματος ή σε γυάλινο μπολ για γλυκό.

Περίχυσε από πάνω το μεγαλύτερο μέρος από το σιρόπι του ραβεντιού και μετά μοίρασε το ραβέντι πάνω από το κανταΐφι.

Φτιάχνεις την κρέμα

Ζέστανε το γάλα σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Δεν θέλεις να βράσει, μόνο να κάψει.

Σε ένα μεγάλο μπολ χτύπησε με σύρμα τα υπόλοιπα 200 γρ. ζάχαρη μαζί με τους κρόκους και τη βανίλια, μέχρι να γίνουν ανοιχτόχρωμο και λείο μείγμα. Πρόσθεσε το κορν φλάουρ και ανακάτεψε καλά.

Ρίξε λίγο λίγο από το ζεστό γάλα μέσα στο μείγμα των αυγών, ανακατεύοντας συνεχώς, για να μην κόψει. Όταν το μείγμα ζεσταθεί και γίνει πιο ρευστό, ρίξ’ το όλο πίσω στην κατσαρόλα με το υπόλοιπο γάλα.

Συνέχισε το ανακάτεμα σε μέτρια φωτιά μέχρι να δέσει και να γίνει λεία, πλούσια κρέμα.

Ρίξε την κρέμα πάνω από το ραβέντι και το κανταΐφι και άφησε το γλυκό να κρυώσει τελείως. Όταν κρυώσει, βάλε το στο ψυγείο μέχρι να το σερβίρεις.

Το τελείωμα

Όταν έρθει η ώρα να το απολαύσεις, χτύπησε την κρέμα γάλακτος μέχρι να κάνει απαλές κορυφές. Άπλωσέ τη πάνω από το γλυκό με κουτάλι και ολοκλήρωσε ρίχνοντας από πάνω το υπόλοιπο σιρόπι.

Σέρβιρέ το δροσερό.

Μικρή σημείωση

Το ραβέντι δεν είναι πολύ συνηθισμένο στην ελληνική κουζίνα, αλλά έχει υπέροχη ξινούτσικη γεύση που ισορροπεί πολύ ωραία με την κρέμα και το τραγανό κανταΐφι. Αν το βρεις, αξίζει να το δοκιμάσεις.

Καλή απόλαυση!