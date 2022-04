Πολλές φορές έχουμε ακούσει τα υπερβολικά ποσά ή τις τρελές απαιτήσεις που έχουν οι διάσημοι ηθοποιοί ώστε να συμφωνήσουν να αναλάβουν έναν ρόλο. Μπορεί να μας φαίνονται τρελά αλλά συνήθως γίνονται αποδεκτές καθώς οι εξαιρετικές ερμηνείες που μας δίνουν αξίζουν τον κόπο.

Ο Τομ Κρουζ ζήτησε ελαστικά εσώρουχα G-string.

Ο ηθοποιός φημίζεται γι ατις ταινίες δράσεις και τα ακραία ακροβατικά του. Ο Tom ζήτησε ειδικά κατασκευασμένα G-strings. ώστε να αισθάνεται άνεση για να μπορεί να κινηματογραφήσει την τέλεια σκηνή.

Η Τζένιφερ Λόρενς ζητά μια σκηνή «Καρντάσιαν».

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι δεν της ήταν εύκολο να γυρίσει το θρίλερ Mother. Για να αντεπεξέλθει στη σκοτεινή φύση της ταινίας, χρειαζόταν μια σκηνή που να έχει φωτογραφίες των Kardashians και του Keeping Up with the Kardashians. Μάλλον η Τζένιφερ είναι μεγάλη φαν της σειράς και είναι κάτι που την ηρεμεί.

Ο Μπεν Άφλεκ δεν θα φορούσε καπέλο των Yankees

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του Gone Girl του 2014, μια από τις σκηνές απαιτούσε από τον χαρακτήρα του Ben να φορέσει ένα καπέλο Yankees. Ο ηθοποιός αρνήθηκε κατηγορηματικά, δεδομένου ότι είναι σκληρός οπαδός του μπέιζμπολ και περήφανος υποστηρικτής του αντιπάλου των Yankees. Είπε στον σκηνοθέτη, «Ντέιβιντ, σε αγαπώ, θα έκανα τα πάντα για σένα, αλλά δεν θα φορέσω καπέλο των Γιάνκης. Απλώς δεν μπορώ.»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ ζήτησε μια καλύβα στην παραλία και έναν ιδιωτικό κήπο

Ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο για τα γυρίσματα της ταινίας του Gravity, ο George Clooney ήθελε να φέρει «λίγη Καλιφόρνια στο Λονδίνο». Έτσι ζήτησε να εγκατασταθεί μια ειδικά κατασκευασμένη καλύβα στην παραλία δίπλα στο τρέιλερ του, ζήτησε επίσης έναν ιδιωτικό κήπο με τοπίο, ένα υδρομασάζ, και ένα γήπεδο μπάσκετ. Αναφέρεται ότι ολόκληρο το έργο κόστισε 100.000 £.

Ο Μπρους Γουίλις ζήτησε ημερήσιο μισθό 1.000.000 $

Του πρόσφέρθηκαν 3 εκατομμύρια δολάρια για 4 ημέρες συνεχόμενης εργασίας στην Βουλγαρία για την ταινία The Expendables 3. Αλλά αντί για τα 4 εκατομμύρια δολάρια που είχε ζητήσει, αναφέρθηκε ότι στον ηθοποιό προσφέρθηκαν 3 εκατομμύρια δολάρια. Αφού διαφώνησε για την αμοιβή, ο ηθοποιός δεν κατέληξε να παίξει στην ταινία και αντικαταστάθηκε από τον Χάρισον Φορντ.