Κάπου ανάμεσα στα λαμπάκια που μπλέκονται κάθε χρόνο με τρόπο ύποπτο και στα glitter που εμφανίζονται μέχρι και στο ψυγείο, έρχεται πάλι η στιγμή που ρωτάς τον εαυτό σου: «Εγώ… πότε ακριβώς πρέπει να στολίσω;». Και κυρίως: «Τι λέει αυτό για μένα;». Γιατί ναι, το πότε στολίζεις το χριστουγεννιάτικο δέντρο μπορεί να αποκαλύπτει πολύ περισσότερα απ’ όσα φαντάζεσαι. Ψυχολόγοι, όπως η Dr. Carmen Harra, που ξέρει καλά να διαβάζει τις μικρές μας συνήθειες, εξηγούν ότι το timing του στολισμού είναι μια μικρή, χαριτωμένη ακτινογραφία του χαρακτήρα, όπως λέει και το oloygeia.gr. Κι όσο κι αν θες να πεις «σιγά μωρέ, δέντρο είναι», διάβασε παρακάτω γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο.

Πώς επηρεάζει η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση την ψυχολογία μας;

Οι έρευνες έχουν αρχίσει να το φωνάζουν εδώ και χρόνια! Τα στολίδια….

Μας κάνουν πιο “ανοιχτούς”: Ένα σπίτι που λάμπει μοιάζει πιο φιλικό, πιο ζεστό, πιο approachable, ακόμα και σε έναν άγνωστο περαστικό.

Μας χαλαρώνουν: Ειδικά τα φυσικά δέντρα. Κάτι κάνει αυτή η μυρωδιά που θυμίζει βουνό, ηρεμεί το σύστημά μας.

Ξυπνούν το παιδάκι μέσα μας: Ένα στολίδι, ένα τραγουδάκι, και ξαφνικά θυμάσαι τις καλύτερες στιγμές από τότε που δεν είχες άγχη.

Δεν είναι για όλους: Και ναι, υπάρχει πάντα και η άλλη πλευρά. Σε κάποιους τα Χριστούγεννα φέρνουν άγχος, πίεση ή και άβολες μνήμες. Δεν είναι υποχρεωτικό να νιώθει κανείς χαρούμενος επειδή το λέει το ημερολόγιο.

Τι δείχνει για την προσωπικότητά σου το πότε στολίζεις

1. Στολίζεις πριν καν αλλάξει ο μήνας, Οκτώβριο κιόλας;

Εσύ, αγάπη μου, είσαι ο τύπος που δεν περιμένει να χτυπήσει καμπανάκι. Οι υπόλοιποι ψάχνουν ακόμα τα χειμωνιάτικα και εσύ έχεις ήδη το δέντρο στη γωνία. Αυτό δείχνει άνθρωπο οργανωμένο, μπροστάρη, με μια ανάγκη να αποφύγει τον εορταστικό πανικό.

Πρόσεχε μόνο μην το κάνεις από διάθεση «να τελειώνουμε» γιατί χάνεις λίγο τη μαγεία της προσμονής.

2. Στολίζεις Νοέμβριο ή αρχές Δεκεμβρίου

Εδώ βρίσκουμε τους planners που όμως έχουν και μια νότα αισιοδοξίας. Αν είσαι του Νοεμβρίου, μάλλον ανυπομονείς αληθινά για τις γιορτές και θέλεις χρόνο να τελειοποιήσεις το vibe. Αν πάλι ξεκινάς στις αρχές Δεκεμβρίου, είσαι πιο “by the book”, ρεαλιστική και πιστή στο πρόγραμμα. Κάνεις τα πράγματα στην ώρα τους, όχι από υπερβολή αλλά από ισορροπία.

3. Στολίζεις την τελευταία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα

Εδώ αρχίζουμε να μπαίνουμε στη ζώνη των “last-minute legends”. Μπορεί να έχεις μια τάση στην αναβλητικότητα ή απλώς να μη σε συνεπαίρνει η γιορτινή τρέλα.

Δεν το κάνεις από υπερβολικό ενθουσιασμό, το κάνεις γιατί “πρέπει”, λίγο από παράδοση, λίγο για να μη νιώθεις εκτός. Και ναι, ίσως κάποτε η εποχή αυτή να είχε μεγαλύτερη συναισθηματική σημασία για σένα.

4. Δεν στολίζεις καθόλου

Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι “κακός άνθρωπος” (το έχουμε ακούσει κι αυτό). Σημαίνει ότι, για σένα, οι γιορτές δεν έχουν αρκετή συναισθηματική αξία ώστε να μπεις στη διαδικασία.

Πιθανότατα υπάρχει και λόγος όπως κάποια δύσκολη ανάμνηση, μοναξιά ή απλώς κούραση από τους συμβολισμούς. Δεν οφείλεις τίποτα σε κανέναν, αν δεν σου κάνει καλό, δεν το κάνεις!