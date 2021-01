Η στιγμή που όλοι περιμέναμε, έφτασε! Το ATHENS METRO MALL, ο αγαπημένος προορισμός shopping στα Νότια Προάστια, σας υποδέχεται ξανά στις εγκαταστάσεις. Σας παρέχει μία ολοκληρωμένη εμπειρία shopping, σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον. Έως και τις 27 Φεβρουαρίου, επωφεληθείτε από τις μοναδικές εκπτώσεις. Αγγίζουν έως και το – 70%. Extra treat! Με κάθε αγορά (οποιασδήποτε αξίας), σας προσφέρουμε δώρο μία ομπρέλα!

Στο ATHENS METRO MALL, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων, σας περιμένουν 95 επώνυμα καταστήματα μόδας, ομορφιάς, τεχνολογίας και ειδών σπιτιού για αγορές με έκπτωση έως και -70%! Μετά από ένα μεγάλο διάστημα που μείναμε μακριά σας, τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία για on point επιλογές που θα ανανεώσουν τον χώρο σας, το στιλ και τη διάθεσή σας αλλά και για να απολαύσετε την υπηρεσία take away από τα εστιατόρια και τα cafés μας ώστε να συνεχίσετε την ημέρα σας με τον πιο γευστικό τρόπο!

Μας λείψατε! Για περισσότερα από 10 χρόνια, στο ATHENS METRO MALL παραμένουμε πιστοί στο να δημιουργούμε μία ολοκληρωμένη εμπειρία για τον καταναλωτή, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην αγάπη των επισκεπτών μας. Όπως πάντα, έτσι και τώρα, σας καλωσορίζουμε έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες των αρμόδιων αρχών, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε στο έπακρο κάθε στιγμής της παραμονής σας στους χώρους μας.