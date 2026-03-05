Η TCL παρουσιάζει το Tbot, έναν AI επιτραπέζιο «Σύντροφο» που έρχεται να διευρύνει την εμπειρία του παιδικού ρολογιού

Στο MWC 2026, η TCL παρουσίασε μια καινοτομία στην παιδική τεχνολογία: το TCL Tbot, έναν AI επιτραπέζιο «Σύντροφο» σχεδιασμένο να επεκτείνει την εμπειρία του παιδικού ρολογιού. Στόχος του είναι να προσφέρει μια υποστηρικτική εμπειρία στο σπίτι όταν το ρολόι αφαιρείται από τον καρπό — όπως για παράδειγμα κατά τη φόρτιση — διασφαλίζοντας τη συνέχεια στην εμπειρία της οικογένειας, από τις εξωτερικές δραστηριότητες έως το σπίτι. Λειτουργώντας ως ένας ευφυής «συνοδοιπόρος» στην ανάπτυξη του παιδιού, το Tbot έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει διαρκή και καθησυχαστική υποστήριξη.

Το Tbot βρίσκεται ακόμη σε πιλοτικό στάδιο και αποτυπώνει τη διαρκή επένδυση της TCL στην τεχνητή νοημοσύνη, τις τεχνολογίες αισθητήρων και τη συνδεσιμότητα, αντανακλώντας τη μακροπρόθεσμη, ανθρωποκεντρική προσέγγιση καινοτομίας της εταιρείας.

Το Tbot διαθέτει μαγνητικό σχεδιασμό που υποστηρίζει τη σταθερή τοποθέτηση και φόρτιση. Έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ως:

Ένας AI έξυπνος βοηθός που βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν υγιείς καθημερινές συνήθειες, μέσα από ήπια και κατάλληλη για την ηλικία καθοδήγηση (για παράδειγμα, ρυθμίσεις αφύπνισης, υπενθυμίσεις για την ώρα ύπνου και χρονόμετρα μελέτης τύπου Pomodoro).



Ένας μαθησιακός «συνοδοιπόρος» που υποστηρίζει την καθοδηγούμενη ανακάλυψη, βοηθώντας τα παιδιά να εξερευνούν θέματα που τα ενδιαφέρουν με τρόπο προσαρμοσμένο στην ηλικία τους.



Ένας «σύντροφος» ύπνου που ενισχύει μια ήρεμη ρουτίνα πριν τον ύπνο, συμπεριλαμβανομένης της αφήγησης ιστοριών κατάλληλων για την ηλικία, ώστε να βοηθά τα παιδιά να χαλαρώνουν.



Ένας βοηθός φροντίδας που επιτρέπει στους γονείς να παραμένουν ενημερωμένοι μέσω παραμετροποιήσιμων ειδοποιήσεων και ενημερώσεων, όπου αυτό είναι ενεργοποιημένο και κρίνεται κατάλληλο.



Η TCL αναπτύσσει το Tbot σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς. Οι λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης θα χρησιμοποιούνται μόνο κατόπιν παρεχόμενης συγκατάθεσης, υποστηρίζοντας τη γονική επιλογή και τον έλεγχο.

Το TCL Tbot έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τους γονείς στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου τα παιδιά αισθάνονται ότι τα εκτιμούν και τα ενθαρρύνουν, καλλιεργώντας την περιέργεια και υγιείς συνήθειες. Συνδυάζοντας την καινοτομία με τη συντροφικότητα, η TCL επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο η έξυπνη συνδεσιμότητα μπορεί να υποστηρίξει διακριτικά την ανάπτυξη των παιδιών.