Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας μπορεί να έριξε αυλαία, όμως η αδρεναλίνη του τρεξίματος δύσκολα σβήνει. Κι εκεί που νομίζεις ότι ήρθε η ώρα να αφήσεις τα παπούτσια σου να ξεκουραστούν, πιάνεις τον εαυτό σου να ψάχνει… το επόμενο challenge.

Κάπως έτσι ξεκινά το ταξίδι των πιο εντυπωσιακών μαραθωνίων του κόσμου, εκείνων που δεν είναι απλώς αγώνες, αλλά εμπειρίες που σου αλλάζουν τον τρόπο που βλέπεις το τρέξιμο. Από τη μαγεία της Δυτικής Ακτής μέχρι τα μυστήρια της Σκωτίας και την άγρια ομορφιά της Πέτρας, κάθε διαδρομή είναι μια ιστορία που γράφεται με ιδρώτα, θέα και επιμονή.

Τα πιο εντυπωσιακά τοπία για να τρέξεις

Μια πρόσφατη έρευνα της Sportsshoes.com ανέδειξε τους πιο “eye-catching” μαραθώνιους του πλανήτη, χρησιμοποιώντας τεχνολογία eye-tracking για να μετρήσει ποια τοπία μαγνητίζουν περισσότερο το βλέμμα των δρομέων. Το αποτέλεσμα; Ένας παγκόσμιος χάρτης ομορφιάς που αποδεικνύει ότι το τρέξιμο μπορεί να γίνει μια ταξιδιωτική εμπειρία ζωής.

Big Sur Marathon – Ηνωμένες Πολιτείες

Στην κορυφή της λίστας, με σκορ 99/100, βρίσκεται ο Big Sur International Marathon. Η διαδρομή ξεκινά μέσα από τα δάση των redwoods και καταλήγει στον Ειρηνικό, πάνω στον θρυλικό Highway 1. Μόνο 4.500 τυχεροί δρομείς έχουν θέση σε αυτό το ταξίδι, και όσοι το ζουν, μιλούν για την απόλυτη εμπειρία της Δυτικής Ακτής.

Great Wall Marathon – Κίνα

Ακολουθεί ο Μαραθώνιος του Σινικού Τείχους, μια πρόκληση που ξεπερνά τα όρια του σώματος και του μυαλού. Πάνω από 5.000 σκαλοπάτια, θέα που κόβει την ανάσα και μια αίσθηση επιτεύγματος που λίγοι μπορούν να περιγράψουν. Αν τερματίσεις, δικαιούσαι να το λες παντού.

Loch Ness Marathon – Σκωτία

Στην τρίτη θέση, ο Loch Ness Marathon. Μια διαδρομή μέσα στα σκωτσέζικα Highlands, όπου το τοπίο μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι. Αν σταθείς τυχερός, ίσως ρίξεις κι ένα βλέμμα στη διάσημη Nessie – ή τουλάχιστον να ορκίζεσαι ότι την είδες!

Και η λίστα συνεχίζεται…

Οι ωραιότεροι μαραθώνιοι του κόσμου, σύμφωνα με το Sportsshoes, είναι:

Big Sur International Marathon , Η.Π.Α.



Great Wall Marathon , Κίνα



Loch Ness Marathon , Σκωτία



Marathon du Mont Blanc , Γαλλία



Angkor Wat Empire Marathon , Καμπότζη



Niagara Falls International Marathon , Καναδάς/Η.Π.Α.



San Francisco Marathon , Η.Π.Α.



Petra Desert Marathon , Ιορδανία



Big Five Marathon , Νότια Αφρική



Queenstown Marathon , Νέα Ζηλανδία



Mount Desert Island Marathon , Η.Π.Α.



Οπότε ναι, ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας μπορεί να τέλειωσε, αλλά το επόμενο κεφάλαιο περιμένει κάπου εκεί έξω.