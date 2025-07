Το Vodafone TV συγκέντρωσε τις καλύτερες τηλεοπτικές παραγωγές από το ΗΒΟ Μax και το Disney+ που κέρδισαν περισσότερες από 170 υποψηφιότητες για τα τηλεοπτικά βραβεία ΕΜΜΥ 2025.

Το ΗΒΟ Μax κατάφερε να σκαρφαλώσει στην κορυφή της φετινής χρονιάς, καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των υποψηφιοτήτων έναντι άλλων στούντιο, κατορθώνοντας να αποδείξει πως τα 50 χρόνια ιστορίας είναι μονάχα η πετυχημένη αρχή.

Με το THE PENGUIN, την αποστομωτικά σκοτεινή ανάγνωση που ακολουθεί τα γεγονότα του THE BATMAN του Ματ Ριβς, ηγείται της κούρσας με 24 υποψηφιότητες ανάμεσά τους για τις ερμηνείες των Colin Farrell και Cristin Milioti αλλά και της καλύτερης σειράς ανθολογίας. Τις ίδιες ακριβώς συγκέντρωσε ο τρίτος κύκλος του THE WHITE LOTUS, που βρέθηκε και στην κατηγορία της καλύτερης δραματικής σειράς, ενώ ο δεύτερος καθηλωτικός κύκλος του THE LAST OF US ακολουθεί με 17 υποψηφιότητες, ανάμεσά τους για τις ερμηνείες των Pedro Pascal και Bella Ramsay.

O πρώτος κύκλος του THE PITT σκόραρε 13 νίκες στις υποψηφιότητες, και αυτό για καλύτερη δραματική σειρά, ενώ με 2 ολοκληρώνουν το παλμαρέ του ΗΒΟ Μax ο τρίτος κύκλος SOMEBODY SOMEWHERE και ο δεύτερος του πρόσφατου ΤΗΕ REHEARSAL.

Την παράδοση που έχουν τα ντοκιμαντέρ του ΗΒΟ Μax φανερώνει και η φετινή δυναμική εκπροσώπηση με τις 5 υποψηφιότητες του PEE-WEE AS HILMSELF, τις 4 του δεύτερου κύκλου του 100 FOOT WAVE και του SUPER/MAN: THE CHRISTOPHER REEVE STORY, τις 2 του CHIMP CRAZY και με μια το REN FAIRE και το YACHT ROCK.

Στο Disney+ μπορεί να βρει κανείς τις κορυφαίες παραγωγές της The Walt Disney Company, που κατάφεραν να συγκεντρώσουν συνολικά φέτος 137 υποψηφιότητες για 48 τίτλους, με ιστορίες που καθηλώνουν και Α-list πρωταγωνιστές.

Ενδεικτικά, τo ΤΗΕ ΑΝDOR, της Lucasfilm από το σύμπαν του STAR WARS, με τον δεύτερο κύκλο του συγκέντρωσε 14 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης για την καλύτερη δραματική σειρά, ο τρίτος κύκλος της πρωτότυπης σειράς ΤΗΕ ΒΕΑR του FX, συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες, το συγκινητικό DYING FOR SEX του FX με τη Michelle Williams 9 υποψηφιότητες, ο τρίτος κύκλος του ONLY MURDERS IN THE BUILDING 7 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης κωμικής σειράς, ο δεύτερος κύκλος του WHAT WE DO IN THE SHADOWS του FX, 6 υποψηφιότητες, το καθηλωτικό PARADISE 4 υποψηφιότητες και το AGATHA ALL ALONG της Marvel Television 3 υποψηφιότητες, ενώ τα ντοκιμαντέρ BEATLES ’64, ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΖΟΝ ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ της Lucasfilm και Ο ΤΟΥΤΣΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, του National Geographic, κατεβαίνουν στην κούρσα με 2 υποψηφιότητες. Όλοι οι τίτλοι είναι τώρα διαθέσιμοι στο Disney+ και το Vodafone TV.