Όσο κι αν λατρεύουμε να μοιραζόμαστε το φαγητό μας με τον τετράποδο φίλο μας, υπάρχουν κάποιες τροφές που – όσο αθώες κι αν φαίνονται – μπορούν να γίνουν πραγματικά επικίνδυνες. Και επειδή κανείς δεν θέλει να καταλήξει στον κτηνίατρο μετά από μια «αθώα μπουκιά», ας δούμε ποιες είναι οι πιο απαγορευμένες λιχουδιές.

Σοκολάτα – η πιο κλασική παγίδα

Όσο κι αν σε κοιτάει με εκείνα τα μεγάλα μάτια όταν απολαμβάνεις το σοκολατάκι σου, μην ενδώσεις. Η θεοβρωμίνη που περιέχει είναι τοξική για τα σκυλιά και μπορεί να προκαλέσει από εμετό και διάρροια μέχρι καρδιακά προβλήματα.

Σταφύλια και σταφίδες – μικρά αλλά επικίνδυνα

Λίγοι το ξέρουν, αλλά ακόμα και μικρή ποσότητα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στα νεφρά. Κράτα τα μακριά από το μπολ του.

Κρεμμύδι, σκόρδο & τα σχετικά

Μπορεί να δίνουν νοστιμιά στα πιάτα μας, αλλά για τα σκυλιά σημαίνουν αναιμία και αδυναμία. Οπότε, όχι… δεν μοιραζόμαστε το στιφάδο.

Ξυλιτόλη – ο «κρυμμένος εχθρός»

Αν το σκυλάκι σου βρει τσίχλες ή καραμέλες με αυτό το γλυκαντικό, η υπογλυκαιμία και τα ηπατικά προβλήματα καραδοκούν.

Αβοκάντο και ξηροί καρποί

Το αβοκάντο περιέχει περσίνη, που μπορεί να ενοχλήσει σοβαρά το στομάχι τους. Όσο για τα καρύδια μακαδάμια; Απόλυτο «όχι» – προκαλούν αδυναμία και τρόμο.

Και τα… φαινομενικά αθώα

Ακόμα και φρούτα όπως το σύκο μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα: ο χυμός και τα φύλλα της συκιάς ερεθίζουν, ενώ ο καρπός έχει τόσα σάκχαρα και ίνες που μπορεί να προκαλέσει στομαχικές διαταραχές.

Τι μπορείς να δίνεις άφοβα;

Αν θες να προσφέρεις κάτι δροσιστικό και γλυκό, μπορείς να μοιραστείς μικρά κομμάτια από μήλο (χωρίς κουκούτσια), καρπούζι, πεπόνι ή μπανάνα. Αυτά είναι ασφαλή και τα περισσότερα σκυλάκια τα λατρεύουν.

Εν ολίγοις, μπορεί να σου φαίνεται γλυκό να δώσεις στο κατοικίδιό σου «μια μπουκίτσα» από το πιάτο σου, αλλά μερικές φορές αυτή η κίνηση μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη. Κράτα τα treats του σκύλου σου ξεχωριστά, γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με τη χαρά να τον βλέπεις υγιή και γεμάτο ενέργεια!