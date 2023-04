To Vodafone TV παρουσιάζει το ανανεωμένο πρόγραμμά του με αποκλειστικό περιεχόμενο που εγκαινιάζει με τον καλύτερο τρόπο, την Άνοιξη. To οσκαρικό “Black Panther: Wakanda Forever”, τα «Πνεύματα του Ινισέριν» και η συνέχεια του τρίτου κύκλου του “The Mandalorian” στο Disney+, η επιστροφή του αγαπημένου “Pablo” με τον δεύτερο μοναδικό μεταγλωττισμένο κύκλο, αποκλειστικά τα νέα επεισόδια του “American Idol” και το πολυαναμενόμενο “Love & Death” του ΗΒΟ φτιάχνουν έναν Απρίλιο ζηλευτό στο Vodafone TV διαθέσιμο από €26,50 με τα προγράμματα Triple Play Fiber 100.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΑΠO TO DISNEY+

«TΑ ΠΝΕYΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝIΣΕΡΙΝ»

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Μάρτιν ΜακΝτόνα παρουσιάζει μια αντισυμβατική ταινία με πρωταγωνιστές τον Κόλιν Φάρελ και τον Μπρένταν Γκλίσον. Ο Πάτρικ και ο Κολμ είναι φίλοι όλη τους τη ζωή, όμως βρίσκονται σε αδιέξοδο όταν ο ένας κόβει απότομα τις μεταξύ τους σχέσεις, με ανησυχητικές συνέπειες και για τους δυο. Η ταινία θα είναι διαθέσιμη στις 12 Απριλίου στο Disney+.

“THE GOOD MOTHERS”

Η πρωτότυπη σειρά του Disney+, “The Good Mothers” είναι η αληθινή ιστορία τριών γυναικών που γεννήθηκαν στην πιο φονική και πλούσια οικογένεια της ιταλικής μαφίας και συνεργάστηκαν με μια θαρραλέα εισαγγελέα για να την καταστρέψουν εκ των έσω, και που τώρα θα χρειαστεί να πολεμήσουν τις ίδιες τους τις οικογένειες για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να χτίσουν ένα νέο μέλλον για τα παιδιά τους, και έρχεται με τη Χρυσή Άρκτο Καλύτερης Τηλεοπτικής Σειράς από την πρόσφατη Berlinale.

“FRESH”

Η ταινία “Fresh” ακολουθεί τη Νόα (Ντέιζι Έντγκαρ Τζόουνς) και τον Στιβ (Σεμπάστιαν Σταν), οι οποίοι γνωρίζονται για πρώτη φορά σε ένα παντοπωλείο. Η Νόα, δεδομένης της απογοήτευσής της από τις εφαρμογές γνωριμιών, τολμάει και του δίνει το τηλέφωνό της. Μετά το πρώτο ραντεβού τους, η Νόα είναι γοητευμένη και δέχεται την πρόσκληση του Στιβ σε ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο, όπου ανακαλύπτει ότι ο νέος εραστής της έκρυβε κάποια ιδιαίτερα γούστα.

“SPIDERMAN”

Ο πρώτος διδάξας, πολύ πριν η Marvel αλώσει το box office και ανακατέψει εκ νέου την υπερηρωική κινηματογραφική τράπουλα ήταν ο “SpiderMan” του Σαμ Ράιμι. Ένα απολαυστικό binge-watching της πρώτης τριλογίας με τον Τόμπι Μαγκουάιρ, την Κίρστεν Ντανστ, τον Τζέιμς Φράνκο και του Γουίλεμ Νταφόε, στο Disney+.

ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤO ΗΒΟ

“LOVE AND DEATH”

Τέξας 1980, δύο ζευγάρια χαίρονται την εξοχή και τις ανέμελες στιγμές, μέχρι που κάποιος σηκώνει ένα τσεκούρι. Αυτό αρκεί για να κάνει το “Love and Death” με την Ελίζαμπεθ Όλσεν και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τζέσι Πλέμονς, από τις πλέον αναμενόμενες της Άνοιξης. Μυστήριο, δράμα, μαύρη κωμωδία, όλα σε ένα και όλοι για όλους.

“SOMEBODY SOMEWHERE S2”

Η Σαμ ζει στο Τέξας σε μια ζωή στρυμωγμένη ανάμεσα στα θέλω και στα πρέπει μιας κλειστής κοινωνίας, κι όμως δεν το βάζει κάτω. Και αυτό έρχεται να αποδείξει ο δεύτερος κύκλος του υπέροχου “Somebody Somewhere” με την ακόμα πιο υπέροχη Μπρίτζετ Έβερετ.

“THE FASTEST WOMEN ON EARTH”

Με γυρίσματα για περισσότερα από 8 χρόνια, το “The Fastest Woman on Earth” ακολουθεί την Τζέσι Κομπς, επαγγελματία οδηγό αγώνων ταχύτητας. Και αυτό το ντοκιμαντέρ του ΗΒΟ είναι ανώτερο από μυθοπλασία.

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

Ο αγαπημένος “Pablo” που έλειψε σε όλους επιστρέφει για να κάνει τον Απρίλιο στην Vodafone TV πιο ανοιξιάτικο. Ο μικρός κι αγαπημένος μας φίλος, παρέα με τα αγαπημένα του ζωάκια επιστρέφει για τον δεύτερο ακόμα πιο απολαυστικό κύκλο και τις περιπέτειές του για μικρούς και μεγάλους, μεταγλωττισμένος αποκλειστικά στο Vodafone TV.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ

«Η ΦΑΛΑΙΝΑ» (Premium Video On Demand)

Ένας ερημίτης καθηγητής αγγλικών που πάσχει από σοβαρή παχυσαρκία, προσπαθεί να συνδεθεί ξανά με την αποξενωμένη κόρη του, σε μία τελευταία απόπειρα να εξιλεωθεί. O Μπρένταν Φρέιζερ στην ερμηνεία της ζωής του στην «Φάλαινα» του Ντάρεν Αρονόφσκι, θα σας μείνει αξέχαστος.

«1341 ΚΑΡΕ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥ» (Premium Video On Demand)

Για ενάμιση χρόνο ο καταξιωμένος φωτορεπόρτερ Μίσα Μπαρ-Αμ έδωσε στον σκηνοθέτη Ραν Ταλ πρόσβαση στο τεράστιο αρχείο αρνητικών του. Αποτελούμενο εξ ολοκλήρου από εικόνες που ο Μπαρ-Αμ τραβούσε για περισσότερα από πενήντα χρόνια, η ταινία αποκαλύπτει το τεράστιο τίμημα που συνοδεύει την καταγραφή φρικαλεοτήτων και πολέμων.

“TRAINSPOTTING” (Premium Video On Demand)

Διάλεξε τη ζωή. Διάλεξε μια δουλειά. Διάλεξε μια καριέρα. Διάλεξε μια οικογένεια… Ο Μαρκ Ρέντον και οι φίλοι του επιλέγουν να γευτούν όλες τις επικίνδυνες ηδονές της παρακμιακής ζωής του Εδιμβούργου μέσα σε πυρετώδεις ρυθμούς και εξοντωτικές εντάσεις. Πού θα τους οδηγήσει αυτή η κούρσα στο θρυλικό Trainspotting του Ντάνι Μπόιλ.

“THE RΙTUAL KILLER” (Premium Video On Demand)

Μην μπορώντας να ξεπεράσει τον θάνατο της κόρης του, ο ντετέκτιβ Μπόιντ ταξιδεύει από τις ΗΠΑ μέχρι την Ευρώπη στα ίχνη ενός κατά συρροή δολοφόνου, που σκοτώνει τα θύματα του με μία απάνθρωπη και αποτρόπαια τελετουργία μαύρης μαγείας. O Μόργκαν Φρίμαν στο «The Ritual Killer» θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό.

“SCOTT PILGRIM VS THE WORLD”

Ήρθε η ώρα -αν δεν το έχετε ήδη κάνει- να γνωρίσετε τον Σκοτ Πίλγκριμ, τον μπασίστα που βρίσκει το μάστορά του στο πρόσωπο μιας εκκεντρικής κοπέλας που για να κερδίσει την καρδιά της πρέπει πρώτα να νικήσει σε μονομαχία τις 7 προηγούμενες σχέσεις της που ελέγχουν απόλυτα την ερωτική της ζωή κι έρχονται με σκοπό να τον εξοντώσουν. Το “Scott Pilgrim vs The World” του Έντγκαρ Ράιτ είναι η απόλυτη υπερηρωική ταινία, πριν τους υπερήρωες.

“THE CURSE OF OAK ISLAND”

Στα ανοιχτά της Σκοτίας, υπάρχει ένα μικρό, μυστηριώδες νησί που από το 1700 συγκεντρώνει θρύλους για κατάρες και κρυμμένους θησαυρούς. Τι πραγματικά συμβαίνει με την Κατάρα του Νησίου Οακ; Όλες οι απαντήσεις στο αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του History Channel.

NETFLIX & AMAZON PRIME

“BEEF”

Ο Ντάνι Τσο, ένας αποτυχημένος εργολάβος με ένα τσιπ στον ώμο του, έρχεται αντιμέτωπος με την Έιμι Λάου, μια αυτοδημιoύργητη επιχειρηματία με μια ζωή μέσα σε κουτάκια. Η κόντρα τους είναι το απολαυστικό “Beef”, η νέα σειρά του Netflix που υπόσχεται γέλιο και…δάκρυα.

“DAISY JONES AND THE SIX”

Η άνοδος και κυρίως η πτώση του συγκροτήματος των “Daisy Jones and the Six”, η αρχή τους, η γνωριμία, οι επιτυχίες, οι έρωτες, οι παραφωνίες, όλα κι άλλα τόσα, άγνωστες και ακόμα πιο άγνωστες σελίδες και φτιάχνουν την απόλυτη μουσική σειρά του Amazon Prime που βλέπεται (και ακούγεται) μονάχα στο τέρμα.