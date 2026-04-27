Αυτοκινητόδρομος 10: Η πιο μεγάλη ευθεία του κόσμου δεν είναι τόσο εύκολη όσο νομίζεις

Αυτοκινητόδρομος 10: Η πιο μεγάλη ευθεία του κόσμου δεν είναι τόσο εύκολη όσο νομίζεις

Με την πρώτη σκέψη, ένας δρόμος χωρίς στροφές ακούγεται σχεδόν ιδανικός. Ούτε απότομες καμπές, ούτε συνεχείς αλλαγές πορείας, ούτε η ένταση μιας απαιτητικής διαδρομής. Κι όμως, ο Αυτοκινητόδρομος 10 στη Σαουδική Αραβία αποδεικνύει πως η ευκολία στην οδήγηση δεν μετριέται πάντα με τις στροφές.

Ο συγκεκριμένος δρόμος εκτείνεται συνολικά για περίπου 1.480 χιλιόμετρα, διασχίζοντας μεγάλο μέρος της χώρας. Το πιο εντυπωσιακό του σημείο, όμως, βρίσκεται ανάμεσα στο Haradh και το Al Batha, όπου η άσφαλτος απλώνεται σε απόλυτη ευθεία για περίπου 240 χιλιόμετρα. Χωρίς καμπύλες, χωρίς ιδιαίτερες υψομετρικές αλλαγές, χωρίς αυτό το «κάτι» που συνήθως κρατά τον οδηγό σε εγρήγορση.

Όταν η ευθεία γίνεται παγίδα

Αυτό ακριβώς είναι και το παράδοξο. Η απόλυτη ευθεία, που θεωρητικά θα έπρεπε να κάνει την οδήγηση πιο ξεκούραστη, μπορεί τελικά να τη μετατρέψει σε δοκιμασία. Το τοπίο της ερήμου μένει σχεδόν αμετάβλητο, ο ορίζοντας δείχνει ακίνητος και ο οδηγός αρχίζει εύκολα να χάνει την αίσθηση της απόστασης και της ταχύτητας.

Η μονοτονία κουράζει ύπουλα. Δεν σε προειδοποιεί όπως μια κλειστή στροφή ή ένας στενός ορεινός δρόμος. Αντίθετα, σε νανουρίζει. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται ο κίνδυνος, αφού η συγκέντρωση μπορεί να μειωθεί χωρίς να το καταλάβεις.

Ένας δρόμος με πραγματική σημασία

Παρά την απομονωμένη εικόνα του, ο Αυτοκινητόδρομος 10 δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό γεωγραφικό στοιχείο. Αποτελεί σημαντική αρτηρία μεταφορών, καθώς συνδέει περιοχές της Σαουδικής Αραβίας με τα κράτη του Κόλπου και χρησιμοποιείται συχνά από βαρέα οχήματα.

Τα φορτηγά και τα μεγάλα κομβόι κάνουν τη διαδρομή πιο απαιτητική απ’ όσο φαίνεται. Ακόμη και σε έναν τόσο ευθύ δρόμο, οι προσπεράσεις χρειάζονται καθαρό μυαλό, σωστή εκτίμηση και υπομονή.

Τελικά, η Highway 10 είναι μια υπενθύμιση ότι η οδήγηση δεν γίνεται δύσκολη μόνο από τις στροφές. Μερικές φορές, ο πιο ύπουλος αντίπαλος είναι η απόλυτη ευθεία.

#FunFact | Saudi Arabia is home to the world’s longest straight road, Highway 10. Stretching approximately 256 kilometers, it runs from Haradh to Al Batha, cutting through the Rub’ al Khali desert. pic.twitter.com/SmNm3KOnef — KSA Expats (@ksaexpats) May 17, 2024