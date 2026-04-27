Με εντυπωσιακό ρυθμό και έντονο διεθνές ενδιαφέρον, το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece με σύνθημα «Anything is Possible» είναι πλέον sold out, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική μιας διοργάνωσης που εξελίσσεται σταθερά σε ένα από τα κορυφαία race destinations του κόσμου και υμνεί τον αθλητισμό, τη ζωή και την ανθρώπινη θέληση.

Περισσότεροι από 1.650 τριαθλητές από 74 χώρες από όλον τον κόσμο θα βρεθούν στις 25 Οκτωβρίου 2026 στην Πελοπόννησο, για να ζήσουν μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια ενός αγώνα και μετατρέπεται σε μια δοκιμασία προσωπικής υπέρβασης, κολυμπώντας 1,9 χλμ. στον Κόλπο του Ναβαρίνου, ποδηλατώντας 90 χλμ. στη μεσσηνιακή ενδοχώρα και ολοκληρώνοντας την προσπάθειά τους με 21,1 χλμ. τρέξιμο δίπλα στη θάλασσα.

Το εντυπωσιακά γρήγορο sold out της φετινής διοργάνωσης έρχεται ως φυσική συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχημένης διοργάνωσης του 2025, η οποία ψηφίστηκε από τους αθλητές ως ο καλύτερος αγώνας στην Ευρώπη και τις Αραβικές χώρες, για το κολυμβητικό του σκέλος και συγκέντρωσε κορυφαίες προσωπικότητες του αθλητισμού, όπως οι Ευρωπαίοι Πρωταθλητές, Παναγιώτης Μπιτάδος και Louis Woodgate, και Olympians, όπως η Κέλλυ Αραούζου, ο Κωνσταντίνος Στάμου και ο Γιώργος Μπούγλας, καθώς και ο κορυφαίος Βρετανός σεφ Gordon Ramsay, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στη διεθνή τριαθλητική κοινότητα.

Μετά τη δυναμική επιστροφή του στην Πελοπόννησο, η φετινή, 7η διοργάνωση, αναμένεται να είναι η πιο δυναμική μέχρι σήμερα, με αυξημένη συμμετοχή, ενισχυμένη διεθνή παρουσία και ακόμη πιο έντονη εμπειρία για αθλητές και επισκέπτες.

Η διοργάνωση θα πλαισιωθεί και φέτος από παράλληλες εκδηλώσεις, με το Night Run Peloponnese την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και με το IRONKIDS Peloponnese το Σάββατο 24 Οκτωβρίου να μετατρέπουν το αγωνιστικό τριήμερο σε μια πραγματική γιορτή του αθλητισμού για όλη την οικογένεια -οι εγγραφές θα ανοίξουν τον Ιούνιο.

Ο αγώνας πραγματοποιείται από την ευΖΗΝ feelόsophy και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με την ενέργεια της ΔΕΗ του κορυφαίου Powertech Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ονομαστικού χορηγού, και την Costa Navarino ως επίσημο χορηγό φιλοξενίας, με το W Costa Navarino να υποδέχεται για δεύτερη χρονιά τους συμμετέχοντες σε μια συναρπαστική τοποθεσία.

Το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece δεν αποτελεί απλώς έναν αγώνα, αλλά ένα σημείο συνάντησης για την παγκόσμια κοινότητα του τριάθλου, έναν τόπο όπου αθλητές κάθε επιπέδου έρχονται να δοκιμάσουν τα όριά τους και να γράψουν τη δική τους ιστορία.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις παράλληλες εκδηλώσεις που θα ανακοινωθούν σύντομα στα παρακάτω επίσημα κανάλια της διοργάνωσης.

Official Website: https://www.ironman.com/races/im703-greece

ευΖΗΝ feelόsophy Website: https://feelosophy.gr/ironman-70-3-greece/

Facebook: https://www.facebook.com/IM703Greece

Instagram: http://www.instagram.com/ironman_greece/