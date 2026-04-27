Πέμπτη 30 Απριλίου

Η αθηναϊκή μπάντα επιστρέφει με νέο υλικό και μας καλεί να βγούμε από την ασφάλεια της στασιμότητας

Οι Amnesia Pills επιστρέφουν δύο χρόνια μετά το ντεμπούτο άλμπουμ τους “Ripples in a Linear World”, παρουσιάζοντας το νέο τους EP με τίτλο «Necessary Scars», σηματοδοτώντας μια ώριμη και δυναμική επανεμφάνιση στην αθηναϊκή αγγλόφωνη alternative σκηνή.

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου δίσκου, το συγκρότημα θα εμφανιστεί ζωντανά την Πέμπτη 30 Απριλίου στις 21.00 στο Death Disco, παρουσιάζοντας τα νέα κομμάτια από το EP, καθώς και επιλεγμένα τραγούδια από την έως τώρα δισκογραφία του. Στη σκηνή μαζί τους θα εμφανιστούν οι Thaliah.

Πιστοί στον χαρακτηριστικό τους ήχο, οι Amnesia Pills αντλούν επιρροές από τη βρετανική σκηνή της δεκαετίας του ’80, επαναπροσδιορίζοντάς τες μέσα από ένα σύγχρονο ηχητικό πρίσμα. Οι κιθάρες κινούνται ανάμεσα στη μελωδικότητα και τη ρυθμική ένταση, ενώ τα ηλεκτρονικά στοιχεία και οι εκφραστικές ερμηνείες συνθέτουν ένα άκουσμα ατμοσφαιρικό και αισθαντικό, που κερδίζει τον ακροατή από τις πρώτες νότες.

Το EP «Necessary Scars» περιλαμβάνει τέσσερα κομμάτια: “It Would Be a Shame” (single που προηγήθηκε της κυκλοφορίας τον περασμένο Δεκέμβριο), “Music Is Enough” ,“Peace” και “All This Time”.

Θεματικά, τα τραγούδια κινούνται γύρω από την έννοια της αποτίμησης. Της αποτίμησης των σχέσεων, του παρόντος και του παρελθόντος αναδεικνύοντας την ανάγκη για αλλαγή πριν η στασιμότητα οδηγήσει σε αδιέξοδο. Η αποτίμηση δεν έχει πάντα την ίδια αίσθηση: άλλοτε είναι πικρή και άλλοτε οδηγεί σε μια μορφή συμφιλίωσης. Σε κάθε περίπτωση, το «Necessary Scars» προσεγγίζει την ιδέα ότι κάποιες πληγές είναι αναγκαίες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.

Σύντομο Βιογραφικό

Οι Amnesia Pills είναι αγγλόφωνο συγκρότημα της αθηναϊκής alternative σκηνής, με ήχο που συνδυάζει κιθαριστική ένταση και ηλεκτρονικά στοιχεία, αντλώντας επιρροές από τη βρετανική indie/alternative παράδοση (Editors, Depeche Mode, New Order, Radiohead, Arcade Fire) και όχι μόνο.

Οι Amnesia Pills εμφανίστηκαν στο Rockwave Festival (Vibe Stage) το 2017. Το τραγούδι “Don’t be sad today” χρησιμοποιήθηκε στην τηλεοπτική διαφήμιση του «ΙΕΚ ΑΚΜΗ» για την καμπάνια του 2017. Από το 2016 έως σήμερα έχουν κυκλοφορήσει μια σειρά singles, μεταξύ των οποίων τα “Dance Me”, “Don’t Be Sad Today”, “The Show” (συμμετέχει η Lou is) και “Loner” (συμμετέχει η Thaliah) και “The Meanest (Call me Man)”, καθώς και remixes όπως το “Dance Me” (Yosebu Remix). Το 2023 παρουσίασαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους “Ripples in a Linear World”, το οποίο απέσπασε θετικές κριτικές, καθώς και δύο remixes του “I’d Never Let Go”, συνεχίζοντας τη συνεργασία τους με τον γνωστό παραγωγό και συνθέτη Yosebu.

Όλες οι κυκλοφορίες τους πραγματοποιούνται από τη The Hubsters.

Line – up

Γιώργος Μπίλιος: φωνή

Σταύρος Πηλαδάκης: πλήκτρα

Κιάρα Σαφαρή: μπάσο

Κώστας Μιχαλός: κιθάρα

Στέφανος Ψαραδάκης: Τύμπανα

Ημ/νια: Πέμπτη 30 Απριλίου στις 21.00

Εισιτήρια: 10€

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/amnesia-pills-1/

Death Disco: Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου, Μοναστηράκι Αθήνα