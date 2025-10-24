Ο Gianluca Grimalda, ένας Ιταλός ερευνητής κοινωνικής ψυχολογίας/κλιματικής αλλαγής, αποφάσισε να μην πάρει αεροπλάνο εκείνη τη φορά που θα έπρεπε να γυρίσει στη δουλειά του στη Γερμανία.

Σε αποστολή στη Bougainville (μια περιοχή της Παπούα Νέα Γουινέα) ερεύνησε πώς επηρεάζονται οι τοπικές κοινότητες από την κλιματική αλλαγή. Όταν ήρθε η ώρα να επιστρέψει στην εργασία του στο Kiel Institute for the World Economy (Γερμανία), αρνήθηκε να πάρει κανονική πτήση. Αντ’ αυτού επέλεξε ταξίδι «αργό» — με τρένα, πλοία, οδικές μετακινήσεις — για να μειώσει τις εκπομπές CO₂.

Έτσι, το ταξίδι του στοιχίσαμε περίπου 72 ημέρες και 28.000 χλμ. διαδρομής, μέσα από 16 χώρες, με στόχο να κάνει το γύρνα χωρίς αεροπλάνο.

Φυσικά, η επιλογή του δεν ήταν απλώς μια «ρομαντική ιδέα» καθώς ήρθαν και συνέπειες, αφού ο εργοδότης του έδωσε τελεσίγραφο, να επιστρέψει εντός 5 ημερών, με αεροπλάνο — αλλιώς κινδυνεύει η θέση του.

Βέβαια, ο Gianluca αρνήθηκε, επικαλούμενος ηθική υποχρέωση απέναντι στις κοινότητες που μελέτησε και το γεγονός ότι η επιστήμη του μπορούσε να γίνει εξ αποστάσεως. Τον Οκτώβριο του 2023 απολύθηκε για «σοβαρή παράβαση» (gross misconduct) επειδή δεν εκπλήρωσε τις εργασιακές του υποχρεώσεις (κατά την εργοδότρια).

Η δικαστική «μάχη» & το αποτέλεσμα

Τέλος, δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια… κι έκανε προσφυγή για καταχρηστική απόλυση. Έτσι, τον Ιανουάριο του 2025 επετεύχθη συμβιβασμός και η εταιρεία αναγνώρισε ότι υπήρχε «ασυμβατότητα ιδεολογικών πεποιθήσεων» μεταξύ τους και συμφώνησαν σε αποζημίωση. Επίσης, ο Grimalda ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει €75.000 της αποζημίωσης για περιβαλλοντικές δράσεις.