Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, δίνουμε στον εαυτό μας την υπόσχεση πως δεν θα παρασυρθούμε σε περιττές αγορές, όμως καταλήγουμε να χαζεύουμε προσφορές και να ονειρευόμαστε την αναβάθμιση της καθημερινότητάς μας που δεν είναι καθόλου περιττή. Η Black Friday είναι η ιδανική περίοδος για να αποκτήσουμε εκείνα τα gadgets που στην πραγματικότητα κάνουν όλη τη διαφορά, λύνοντάς μας τα χέρια. Άλλωστε, όταν ένα προϊόν σου χαρίζει πολύτιμο χρόνο, ησυχία και ένα πεντακάθαρο σπίτι χωρίς κόπο, τότε μιλάμε για αναβάθμιση ζωής, και όχι για μια απλή αγορά. Φυσικά, μιλάμε για την Xiaomi που φέρνει την επανάσταση στον καθαρισμό με δύο ρομποτικές σκούπες που ξεχωρίζουν αβίαστα και είναι απόλυτα λογικό!

Xiaomi Robot Vacuum H40: Για να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους… μόνα τους

Το πρώτο και βασικότερο ζητούμενο είναι ένα σπίτι αστραφτερό χωρίς να χρειάζεται να κουραστούμε καθόλου. Η Xiaomi Robot Vacuum H40 είναι κυριολεκτικά φτιαγμένη για εμάς που αναζητούμε την απόλυτη ευκολία. Ειδικά όταν η τιμή της Black Friday την καθιστά απίστευτα προσιτή, από 349,90€ στα 239,00€, η επιλογή είναι μονόδρομος.

Η δύναμη της H40 κρύβεται στην υπερταχεία και ισχυρή αναρρόφηση των 10.000Pa, που εγγυάται την αποτελεσματική απομάκρυνση ακόμη και της πιο επίμονης σκόνης και των λεπτών υπολειμμάτων που κρύβονται στις ίνες των χαλιών και τις σχισμές του πατώματος. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στις ρομποτικές σκούπες είναι το μπερδεμα των τριχών στη βούρτσα. Η H40, όμως, διαθέτει πολυδιάστατη τεχνολογία κατά του μπερδέματος (anti-tangle technology), διαχειριζόμενη με ευκολία μακριά μαλλιά, κοντά μαλλιά, αλλά και τρίχες κατοικίδιων. Οπότε, βάζουμε ένα στοπ πλεόν στο μικρό “χειρουργείο” με το ψαλίδι για τον καθαρισμό της βούρτσας!

Επιπλέον, η αυτονομία της είναι εντυπωσιακή χάρη στην μπαταρία 5200mAh, προσφέρει έως και 180 λεπτά αδιάλειπτης λειτουργίας, καλύπτοντας άνετα μεγάλα σπίτια με μία μόνο φόρτιση. Το τεράστιο δοχείο σκόνης 4 λίτρων μπορεί να διαρκέσει έως και 90 ημέρες πριν χρειαστεί άδειασμα, αποδεικνύοντας ότι μιλάμε για μια συσκευή που δεν μας έχει καθόλου ανάγκη για να κάνει τη δουλειά της. Φυσικά, η πλοήγηση είναι εξαιρετικά έξυπνη, αφού προσφέρει σάρωση και χαρτογράφηση 360° σε όλο το σπίτι, δημιουργεί τρισδιάστατες κατόψεις στο Xiaomi Home app, ενώ διαθέτει πολλαπλούς αισθητήρες για ευέλικτη ανίχνευση και αποφυγή εμποδίων, όπως καλώδια, έπιπλα ή παιχνίδια. Ο απόλυτος έλεγχος γίνεται παιχνιδάκι, καθώς η συσκευή λειτουργεί εξ ολοκλήρου με τηλεχειρισμό μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max: Ο απόλυτος έλεγχος… χωρίς καμία προσπάθεια!

Από την άλλη μεριά, αν θέλουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο κι άλλο και χρειαζόμαστε κάτι πιο premium, τότε η Xiaomi Robot Vacuum X20 Max είναι ο κατάλληλος βοηθός μας. Αρχικά, από 649,00€ η τιμή της πέφτει στα 499,00€! Τί άλλο να ζητήσουμε; Επίσης, η X20 Max ξεχωρίζει με τη σούπερ ισχυρή αναρρόφηση 8000Pa, μια δύναμη που απορροφά αποτελεσματικά και με ακρίβεια κάθε ίχνος σκόνης, σωματιδίων, τριχών και λεπτών υπολειμμάτων, αφήνοντας τις επιφάνειες πεντακάθαρες. Όμως, εκεί που πραγματικά κάνει τη διαφορά είναι στο σφουγγάρισμα. Το σύστημα της X20 Max κάνει level-up με αυτόματο πλύσιμο στα πανάκια στους 55°C στη βάση της, εξασφαλίζοντας ότι η σφουγγαρίστρα είναι πάντα υγιεινή και έτοιμη για δράση, χωρίς να χρειάζεται εμείς να λερωθούμε στο ελάχιστο!

Βέβαια, το πιο καινοτόμο χαρακτηριστικό της είναι ο σχεδιασμός επεκτάσιμου βραχίονα σφουγγαρίσματος, σε συνδυασμό με ανίχνευση άκρων υψηλής ακρίβειας σε πραγματικό χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι φτάνει ακόμη και στις πιο δύσκολες γωνίες και τα άκρα των τοίχων, εκεί που συνήθως δεν φτάνουν ούτε τα χέρια μας, εξασφαλίζοντας καθαριότητα μέχρι το τελευταίο εκατοστό. Επιπλέον, η έξυπνη αναγνώριση χαλιών διασφαλίζει ότι η συσκευή αποφεύγει να περάσει πάνω από τα χαλιά και τις μοκέτες όταν σφουγγαρίζει, προστατεύοντάς τα έτσι από το νερό και τη φθορά. Φυσικά, η ευέλικτη αποφυγή εμποδίων με φωτισμό και αισθητήρα άκρων της επιτρέπει να κινείται με ακρίβεια και ασφάλεια σε όλο το σπίτι. Όπως και η H40, έτσι και η X20 Max λειτουργεί με απομακρυσμένο έλεγχο από την πλήρως αναβαθμισμένη εφαρμογή Xiaomi Home App.

Εν κατακλείδι, η περίοδος της Black Friday είναι γεμάτη δελεαστικούς πειρασμούς, αλλά λίγες επιλογές προσφέρουν πραγματικό και μακροπρόθεσμο όφελος στην καθημερινότητά μας. Η επιλογή μιας ρομποτικής σκούπας της Xiaomi, είτε πρόκειται για την ισχυρή H40 είτε για την premium X20 Max, είναι από εκείνες τις αγορές που θα μας κάνουν να αναρωτιόμαστε συνεχώς πώς ζούσαμε χωρίς αυτές. Μας αφήνουν ελεύθερο, πολύτιμο χρόνο για όσα πραγματικά αγαπάμε, είτε πρόκειται για την οικογένεια, τους φίλους, ένα χόμπι, είτε απλώς για στιγμές χαλάρωσης στον καναπέ με την αγαπημε΄νο μας καφέ!

Οι Black Friday τιμές ισχύουν μέχρι 1/12/2025 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, οπότε, αν σκέφτεσαι κι εσύ να αναβαθμίσεις τη ζωή σου με έξυπνη τεχνολογία σε ακόμα πιο έξυπνες τιμές, ας το κάνεις όσο ακόμη προλαβαίνεις!

Όλα τα νέα μας προϊόντα είναι διαθέσιμα στα xiaomi store σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο m istore-greece.gr και σε όλα τα επίσημα σημεία πώλησης.