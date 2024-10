Αυτό τo φθινόπωρο το Vodafone TV γίνεται ο καλύτερος φίλος του κοινού με τους πιο συναρπαστικούς τίτλους από τα μεγαλύτερα στούντιο. Από το «AQUAMAN & THE LOST KINGDOM» σε Α’ αποκλειστική προβολή, ένα μοναδικό HALLOWEEN αφιέρωμα, τη νέα κωμική σειρά του ΗΒΟ, «THE FRANCHISE» σε παραγωγή του βραβευμένου με Όσκαρ Σαμ Μέντες, τα καινούργια επεισόδια του «THE PENGUIN» αλλά και το καινούργιο ανατριχιαστικό «GROTESQUERIE» σε παραγωγή FX που έρχεται στις 23/10 στο Disney+ είναι όλα εδώ και για τον πιο ξεχωριστό Οκτώβριο.

​ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ DISNEY+

«GROTESQUERIE»

Διαθέσιμο στις 23/10

Στο «Grotesquerie», τη νέα σειρά του Ryan Murphy με πρωταγωνιστές τους Niecy Nash-Betts, Courtney B. Vance, Lesley Manville, Micaela Diamond, Nicholas Alexander Chavez, Raven Goodwin και Travis Kelce, μια σειρά αποτρόπαιων εγκλημάτων έχει αναστατώσει μια μικρή κοινότητα. Η ντετέκτιβ Λόις Τράιον (Niecy Nash-Betts) νιώθει ότι αυτά τα εγκλήματα είναι αλλόκοτα στοχευμένα προς αυτήν, σαν κάποιος ή κάτι να την προκαλεί προσωπικά. Στο σπίτι, η Λόις προσπαθεί να διαχειριστεί την τεταμένη σχέση με την κόρη της, έναν σύζυγο σε μακροχρόνια περίθαλψη και τους δικούς της προσωπικούς δαίμονες. Με ανύπαρκτα στοιχεία και μην ξέροντας πού να στραφεί, δέχεται τη βοήθεια της αδελφής Μέγκαν (Micaela Diamond), μιας μοναχής και δημοσιογράφου στον «Καθολικό Φύλακα». Η αδελφή Μέγκαν, με το δικό της δύσκολο παρελθόν, έχει δει την ανθρωπότητα στα χειρότερά της, ωστόσο ακόμα πιστεύει στην ικανότητά της για το καλό. Η Λόις, από την άλλη, φοβάται ότι ο κόσμος υποκύπτει στο κακό. Καθώς η Λόις και η αδελφή Μέγκαν συλλέγουν στοιχεία, βρίσκονται παγιδευμένες σε έναν ιστό μυστηρίου, που φαίνεται να δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα παρά να δίνει απαντήσεις.

«ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ» (RIVALS)

Διαθέσιμο στις 18/10​

Βρισκόμαστε στο 1986 κι η Βρετανία ευημερεί. «Οι Ανταγωνιστές» διεισδύουν στον αμείλικτο κόσμο της τηλεόρασης, όπου οι φιλοδοξίες είναι πιο διογκωμένες κι από τα χτενίσματα. Οι συμφωνίες κλείνονται στις αίθουσες συνεδριάσεων, αλλά και στις κρεβατοκάμαρες. Είναι αβέβαιο ποιος θα καταλάβει την κορυφή. Ενώ όλοι μάχονται για την επικράτηση, θα καταφέρει, τελικά, η αγάπη να ανθίσει; Η πολυαναμενόμενη σειρά, «Οι Ανταγωνιστές», είναι βασισμένη στο εμβληματικό μυθιστόρημα της Dame Jilly Cooper, μέρος της σειράς μυθιστορημάτων Rutshire Chronicles.

«ΜΗΝ ΠΑΡΕΙΣ ΑΝΑΣΑ» (HOLD YOUR BREATH)

Διαθέσιμο τώρα

Η νέα ταινία της Searchlight Pictures, «Μην Πάρεις Ανάσα», με πρωταγωνίστρια τη Sarah Paulson, εκτυλίσσεται στην Οκλαχόμα, τη δεκαετία του 1930. Όταν μια σφοδρή ανεμοθύελλα πλήττει την περιοχή της Οκλαχόμα, μια γυναίκα είναι πεπεισμένη ότι μια σκοτεινή παρουσία απειλεί την οικογένειά της.

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ HBO

«ΤΗΕ FRANCHISE»

Διαθέσιμο τώρα

Είναι η νέα εποχή του Hollywood ένας απέραντος μηχανισμός που γεννάει και σκοτώνει υπερήρωες με την ίδια ευκολία που τους καταναλώνει το κοινό; Το ΤΗΕ FRANCHISE, η νέα σειρά εθισμός του HBO σε παραγωγή του βραβευμένου με Όσκαρ Σαμ Μέντες («American Beauty», «1917») είναι εδώ για να απαντήσει. Και έχει μια σειρά λόγους για να σας πείσει και με το παραπάνω.

«SOMEBODY SOMEWHERE» Κ3

Διαθέσιμο στις 28/10

Η Σαμ επιστρέφει! Αυτό περιμέναμε για να ξεκινήσει το φθινόπωρο. Ο τρίτος κύκλος του γλυκόπικρου SOMEBODY SOMEWHERE έρχεται από το ΗΒΟ για να σκαλίσει ακόμα περισσότερο τη ζωή της, και χωρίς κανείς να ξέρει τι θα φέρει αυτό το νέο κεφάλαιο, αυτή η γλυκόπικρη προσθήκη είναι μια γνήσια, αυθεντική τηλεόραση που τιμάει τον ανεξάρτητο χαρακτήρα της, τρεις σαιζόν τώρα.

«BECOMING WARREN BUFFETT»

Διαθέσιμο τώρα

Ο θρυλικός επενδυτής Γουόρεν Μπάφετ ξεκινάει ως ένα φιλόδοξο παιδί στη Νεμπράσκα του ’30 και εξελίσσεται σε ηγετική φιγούρα των επιχειρηματικών κύκλων και γίνεται ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Αυτό ακριβώς και αυτόν ακριβώς εξερευνά το BECOMING WARREN BUFFET, το εκπληκτικό ντοκιμαντέρ του ΗΒΟ που παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: CHEAP THRILLS

Ήρθε το Halloween! Ζήτω το Halloween! Όπως κάθε χρόνο, πιστό και στο φετινό του ραντεβού, το Vodafone TV παρουσιάζει το καλύτερο και πιο τρομακτικό αφιέρωμα με ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ που θα σας κάνει να κοιμηθείτε με τα φώτα…ανοιχτά.(τίτλοι που φιλοξενούνται στο αφιέρωμα: Beetlejuice, Carnivale, Evil Dead Rise, Η Καλόγρια, Η Καλόγρια ΙΙ, Η Λάμψη, Gremlins, Rebus, Norwegian Crime Stories, The Baby, The River (Elven), True Blood, Zodiac, True Detective -–και από τον κατάλογο του Disney+: Agatha All Along από τη Marvel Television, American Horror Story παραγωγής FX, Antlers, Δαίμονες & Σωτήρες, νέα σειρά Grotesquerie παραγωγής FX από τις 23/10, Χόκους Πόκους: Οι Τρεις Μάγισσες 1 και 2, , Μην Πάρεις Ανάσα της Searchlight Pictures, Ο Μπαμπούλας, Ο Πρώτος Οιωνός, The Night House, Χριστουγεννιάτικος Εφιάλτης (του Τιμ Μπάρτον), What We Do in the Shadows παραγωγής FX.)

«AQUAMAN AND THE LOST KINDGDOM» σε Α’ ΠΡΟΒΟΛΗ

Διαθέσιμο 28/10

Kαθώς ο Άκουαμαν προσπαθεί να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στα βασιλικά του καθήκοντα και στις υποχρεώσεις του ως μέλος της Justice League, ένας επικίνδυνος εχθρός ετοιμάζει την επίθεσή του. Η νέα περιπέτεια με τον Τζέισον Μομόα παίζει αποκλειστικά σε Α’ Προβολή στο Vodafone TV.

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ VIAPLAY

«MELΚ»

Διαθέσιμο τώρα

Δυο γυναίκες στην ίδια πολυκατοικία που γέννησαν στο ίδιο μαιευτήριο, αλλά κάτι πήγε λάθος. Ναι, αυτό που φαντάζεστε. Το MELΚ της Viaplay εξερευνά μια σχέση που τα όρια της οικογένειας είναι πολύ θολά, ή…πολύ καθαρά. ​

ΔΡΑΚΟΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΟΥΕΣΤΕΡΟΣ

Κι αν θέλεις να εξερευνήσεις τους… ουρανούς, αυτή είναι η ευκαιρία σου! Μην το χάσεις, δες και τους δύο κύκλους του «House of the Dragon», της σειράς-φαινόμενο του HBO, αποκλειστικά στο Vodafone TV. Παράλληλα, μπορείς να διαβάσεις το βιβλίο του George R.R. Martin «Φωτιά και Αίμα», που ενέπνευσε τη σειρά και κυκλοφορεί στα ελληνικά με νέο εξώφυλλο από τις εκδόσεις Anubis, όπως και όλα τα βιβλία της σειράς «Game of Thrones».

VIDEO CLUB: ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

“MONKEY MAN”

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

Ο Κιντ είναι ένας νεαρός άνδρας που ζει μια μίζερη ζωή σε ένα fight-club του υποκόσμου, όπου κάθε βράδυ, φορώντας μια μάσκα γορίλα, ξυλοκοπείται από τους πιο δημοφιλείς μαχητές για μετρητά. Μετά από χρόνια καταπιεσμένης οργής, ο Κιντ ανακαλύπτει τον τρόπο να διεισδύσει στην πιο σκοτεινή ελίτ της πόλης. Ντεβ Πατέλ στο σενάριο, τη σκηνοθεσία και τον ρόλο της ζωή τους.

“TWISTERS”

Διαθέσιμο για ενοικίαση στις 8/10

Kαθώς η περίοδος των καταιγίδων εντείνεται και πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα κάνουν την εμφάνισή τους, οι δρόμοι μιας μετεωρολόγου με τραυματική εμπειρία και μιας περσόνας των social media διασταυρώνονται. 30 χρόνια μετά το πρώτο TWISTER, το TWISTERS έρχεται για να…ταράξει τα νερά. ​

“ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ”

Διαθέσιμο για ενοικίαση στις 24/10

Σε ένα όμορφο απομονωμένο νησί της Ελλάδας, η Άλεξ πιάνει δουλειά ως σερβιτόρα σε ένα εστιατόριο και κερδίζει αμέσως την καρδιά του χαρισματικού Ενρίκο. Εκείνη όμως ερωτεύεται τον Μαξ, έναν μοναχικό Αμερικανό που εγκαταστάθηκε στο νησί πριν από δεκαετίες. Αυτή είναι η ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ του Φερνάντο Τρουέμπα με τον Μτ Ντίλον στο…Πήλιο!​