Η Άνοιξη δεν περιγράφει απλώς τον καιρό αλλά την αλλαγή.

Τη στιγμή που ένας κύκλος κλείνει και κάτι μέσα σου ξέρει ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, αρχίζεις σιγά σιγά να ξεχωρίζεις τι σε κράταγε πίσω. Τι απλώς συντηρούσες και τι ανεχόσουν από συνήθεια. Και τότε θυμάσαι το παλιό ρητό: «την Άνοιξη αν δεν την βρεις, τη φτιάχνεις».

Η INALAN φέρνει την Άνοιξη στον κόσμο του Internet.

Για χρόνια, το Internet βασιζόταν σε υποδομές χαλκού που σχεδιάστηκαν για άλλες εποχές. Το αποτέλεσμα ήταν περιορισμένες ταχύτητες, ασύμμετρη απόδοση και συνδέσεις που επηρεάζονταν από την απόσταση ή τις ώρες αιχμής.

Η INALAN φέρνει την Άνοιξη στο Internet γιατί επενδύει αποκλειστικά σε 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH), προσφέροντας πραγματικό Fiber Internet χωρίς χαλκό και χωρίς υβριδικές λύσεις. Με ένα δίκτυο σχεδιασμένο από την αρχή για τις ανάγκες του σήμερα και του αύριο.

Με συμμετρικές ταχύτητες έως 1Gbps Upload και Download, η σύνδεση παραμένει σταθερή και αξιόπιστη, καλύπτοντας τις ανάγκες της σύγχρονης ψηφιακής καθημερινότητας: εργασία από το σπίτι, streaming, gaming και δημιουργία περιεχομένου.

Με 1GBPS Upload / Download μόνο με 19€ τον μήνα, η εμπειρία του Internet αλλάζει ουσιαστικά. Η τεχνολογία δεν σε καθυστερεί και δεν σε περιορίζει. Προσαρμόζεται στον ρυθμό σου και στον ρυθμό της νέας εποχής.

Γιατί η Άνοιξη στην INALAN σημαίνει μετάβαση. Μετάβαση από τη συντήρηση του παλιού στη δημιουργία του νέου.

Η νέα εποχή στο Internet είναι ήδη εδώ.

Η INALAN φέρνει την Άνοιξη.