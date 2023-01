Η πολυαναμένομενη σειρά του ΗΒΟ “The Last of Us” αποκλειστικά διαθέσιμη στο Vodafone TV

Το “The Last of Us”, η πρώτη σειρά παραγωγής ΗΒΟ που βασίζεται στο ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι της Sony για το Playstation από το 2013, με πρωταγωνιστές τους Πέντρο Πασκάλ (“The Mandalorian”) και την Μπέλα Ράμσεϊ (“Game of Thrones”) προβάλλεται αποκλειστικά από το Vodafone TV, το σπίτι της HBO, και τη μοναδική υπηρεσία στη χώρα που ενσωματώνει και το Disney+ στα πακέτα της.

Η σειρά εκτυλίσσεται σε μια μετα-αποκαλυπτική Αμερική 20 χρόνια μετά την καταστροφή του σύγχρονου πολιτισμού, όπου ένας θανατηφόρος ιός έχει μετατρέψει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού σε ένα είδος ζόμπι, τους Clickers. Ο Τζόελ που επέζησε από το ξέσπασμα του ιού αναλαμβάνει να μεταφέρει την Έλι, μια 14χρονη κοπέλα, η οποία αποτελεί και το κλειδί θεραπείας από τον ιό, έξω από μια ζώνη καραντίνας, στους Fireflies.

H σειρά βασίζεται σε βιντεοπαιχνίδι που κατέκτησε περισσότερα από 200 βραβεία και έγινε με άνεση ένα από τα πιο πετυχημένα στην ιστορία, ενώ τη μουσική της σειράς υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ, Γκουστάβο Σανταoλάγια («Βαβέλ»), που υπήρξε και ο συνθέτης και του βιντεοπαιχνιδιού.

Με 4.9 εκατομμύρια θεατές στην πρεμιέρα, το “The Last of Us” αναδεικνύεται σε μια από τις πλέον επιτυχημένες τηλεοπτικές παραγωγές του ΗΒΟ, καθώς είναι η δεύτερη πρεμιέρα σειράς που ξεπερνάει το ρεκόρ τηλεθέασης στην ιστορία του δικτύου, μετά από την παγκόσμια επιτυχία του “House of The Dragon”, το περασμένο καλοκαίρι, ενώ καρπώθηκε και ένα προσωπικό ρεκόρ, της πιο ταχύτερα ανερχόμενης σειράς που σκαρφάλωσε στην κορυφή της κατάταξης του IMDB, αφού περισσότεροι από 58 χιλιάδες χρήστες μετά το πρώτο επεισόδιο της χάρισαν την πρώτη θέση με ένα 9.4 στα 10.

