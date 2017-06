Το ελληνικό καλοκαίρι πάντα ήταν γνωστό για τις ζεστές, ηλιόλουστες μέρες που σχεδόν σε καλούν να κάνεις μια βουτιά στο δροσερό νερό μιας παραλίας. Αν ακόμα το νερό σου φαίνεται κρύο, τότε μπορείς να κάνεις μια απολαυστική βόλτα στη θάλασσα, με τις φίλες σου, το έτερον ήμισυ ή ακόμα και με ένα βιβλίο στο χέρι, έτοιμο να σου κρατήσει συντροφιά όσο παρακολουθείς το ηλιοβασίλεμα…

Για να πετύχει η καλοκαιρινή σου βόλτα χρειάζεσαι 4 πράγματα μόνο. Ένα καλό αντηλιακό που θα σε προστατέψει από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου, ένα καλό bronzer ώστε να τους εντυπωσιάσεις όλους με τη χρυσαφένια επιδερμίδα σου κι ένα στυλάτο, άνετο outfit, αλλά κι ένα μαγιό σε περίπτωση που δεν αντισταθείς το κάλεσμα της θάλασσας! Αναρωτιέσαι τι βάζουμε εμείς στις παραθαλάσσιες βόλτες μας; Απλά δες παρακάτω!

Ένα καλό αντηλιακό είναι η βάση για κάθε εξόρμηση:

Εμείς προτείνουμε τη σειρά Total Sun Block της Lavish Sun Care. Ανεξάρτητα από τον τύπο του δέρματός σου, προσφέρουν απίθανες επιλογές που ενυδατώνουν και θρέφουν και τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, παράλληλα προστατεύοντας το δέρμα από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου. Η σειρά περιέχει 3 ενυδατικά και αντιοξειδωτικά γαλακτώματα (SPF 50, 30, 15) με προβιταμίνη Β5, βιταμίνη Ε, αμυγδαλέλαιο, σταφυλέλαιο και γλυκερίνη, για τέλεια προστασία, ενίσχυση της άμυνας της επιδερμίδας και θρέψη έξω-από-αυτόν-τον-πλανήτη! Αν έχεις σκούρα επιδερμίδα μπορείς να δοκιμάσεις και τα Sun Tanning Dry Oil και Intensive Tanning Gel που προσφέρουν δραστική ενυδάτωση και θρέψη ενώ ενισχύουν την παραγωγή μελανίνης για γρήγορο, τροπικό μαύρισμα που διαρκεί! Σε κάθε περίπτωση, μπορείς να δοκιμάσεις και το After Sun Calming Cream με κολλαγόνο, βιταμίνη Ε και εκχύλισμα αλόης, που καραπραΰνει και αναπλάθει την ευαίσθητη, στρεσαρισμένη από τον ήλιο επιδερμίδα.

Το μόνο που χρειάζεσαι τώρα είναι λίγο άμεσο μαύρισμα, ώστε να περπατάς στην άμμο ως καλοκαιρινή θεά:

Και γι’αυτό αρκεί λίγο μασάζ στο σώμα με την ολοκαίνουρια Honey Bronze BB Cream, μία κρέμα που θα σε κάνει να ξεχάσεις τη λέξη self-tan. Θρέφει σε βάθος την επιδερμίδα με μέλι από το Εμπόριο με Κοινότητες (το πρόγραμμα της Body Shop που προωθεί τις δίκαιες εμπορικές συναλλαγές για τις καλύτερες πρώτες ύλες), προσφέρει χρυσαφένιο τόνο και παράλληλα δεν αφήνει άβολη αίσθηση ή περίεργη μυρωδιά (και 0 σημάδια στα χέρια σου)!

Κλείσε την εμφάνισή σου με ένα στυλάτο (και παράλληλα άνετο) outfit:

Τα Marks & Spencer αυτό το καλοκαίρι λάνσαραν την καμπάνια τους με το ηχηρό μήνυμα «Life. Spend it Well». Αυτό ακριβώς ήθελαν να αποπνέει και η συλλογή τους, να είναι μια συλλογή από άκρως μοδάτα κομμάτια γεμάτα στυλ, τα οποία παράλληλα θα προσφέρουν την άνεση που χρειάζεσαι ώστε να δώσεις σημασία στα πράγματα που πραγματικά έχουν σημασία. Στα καταστήματά τους θα βρεις τα πάντα, από στυλάτα μπλουζάκια, παντελόνια και φορέματα μέχρι κολακευτικά μαγιό και αέρινα παπούτσια. Η εταιρεία έχει κυκλοφορήσει επίσης κι ένα πραγματικά «γεμάτο» spot, το οποίο δε θυμίζει σε τίποτα διαφήμιση και μπορεί και να σου φτιάξει τη μέρα!

Και 2 πρακτικά προϊόντα που μπορείς να πάρεις μαζί σου για κάθε περίπτωση:

Πέραν της γοητευτικότατης Honey Bronze κρέμας BB, η The Body Shop έχει βγάλει 2 ακόμα τέλεια προϊόντα που σίγουρα θες να κρατάς στην τσάντα σου για κάθε περίπτωση. Το Summer Stay-Cation Make Up Setting Spray είναι το 100% vegan fixing spray με αλόη βέρα, το οποίο θα κρατήσει το make up σου αναλλοίωτο καθ’όλη τη διάρκεια της μέρας (και της νύχτας) χωρίς να ξηράνει το δέρμα σου.

Το aloe multi-use soothing gel είναι ένα πρακτικό, δροσιστικό, ενυδατικό ζελέ το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε πρόσωπο, σώμα και χέρια ώστε να διασώσεις κάθε ξηρό σημείο εύκολα και γρήγορα, όσο ευαίσθητη επιδερμίδα κι αν έχεις! Κάθε προϊόν της The Body Shop, θα ήθελα να αναφέρω, είναι 100% vegetarian, cruelty free, χωρίς ορυκτά έλαια και γλουτένη!

Ανέφερα πουθενά ότι με τις παραπάνω επιλογές το budget σου δε θα υποφέρει καθόλου; Το αναφέρω τώρα! Τι περιμένεις, λοιπόν; Βγες έξω και δείξε στον κόσμο την καλοκαιρινή θεά που κρύβεις μέσα σου!